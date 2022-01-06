Bà mẹ hai con bị chồng 'tác động vật lý' ngay tại nhà bố mẹ đẻ vì sử dụng điện thoại di động

Trong đơn khiếu nại gửi đến Cảnh sát Vasna, người phụ nữ 43 tuổi nói rằng cô đã kết hôn với bị cáo 20 năm trước. Trong gần 20 năm cuộc sống hôn nhân, cách cư xử của chồng luôn đàng hoàng. Khoảng một năm trước, anh bắt đầu gây gổ với cô về những vấn đề nhỏ nhặt.

Một phụ nữ ở vùng Paldi thuộc bang Ahmedabad bị cho là đã bị chồng đánh đập và bỏ rơi sau khi cô ấy phạm phải lời dặn 'không được dùng điện thoại di động' của anh chồng. Người phụ nữ đã nộp đơn khiếu nại đến cảnh sát về việc này.

Theo một thông báo được đăng bởi tờ The Times of India, vào tháng 1 năm ngoái, chồng của cô đã ra chỉ thị rằng khi anh vắng mặt, cô không được sử dụng điện thoại di động. Anh ta đã phát hiện cô đang sử dụng điện thoại di động, sau đó anh ta đánh đập cô và sau đó "đá" cô tại nhà của cha mẹ cô. Cô ấy còn khai báo rằng anh ta thậm chí còn dùng thắt lưng hành hung cô ấy ngay tại nhà của cha mẹ cô ấy.

Ảnh minh họa: Internet

Trước khi gửi đơn tố cáo bạo lực gia đình với Cảnh sát Vasna, người phụ nữ là mẹ của hai cô con gái đã chờ đợi gần một năm với hy vọng đạt được một thỏa hiệp với anh chồng vũ phu.

Vụ việc này xảy ra vài tháng sau khi một phụ nữ 25 tuổi tự tử bằng cách uống thuốc độc tại làng Kishanpur theo như báo cáo của đồn cảnh sát Bhopa ở quận Muzaffarnagar, bang Uttar Pradesh. Theo các báo cáo, người phụ nữ này đã đi đến quyết định cực đoan sau khi chồng cô ly hôn theo một hình thức trong Hồi giáo gọi là triple talaq (hình thức ly hôn cho phép bất kỳ người đàn ông Hồi giáo nào ly thân vợ một cách hợp pháp bằng cách ghi rõ từ talaq (từ tiếng Ả Rập nghĩa là "ly hôn") ba lần bằng dạng lời nói, bằng văn bản hoặc gần đây hơn là dạng điện tử) và phát tán video khiêu dâm của cô lên mạng xã hội.

Vào ngày 18 tháng 8 năm ngoái, người phụ nữ hiện đã qua đời đã đệ đơn tố cáo chồng, cô nói rằng chồng cô đã ly hôn với cô thông qua hình thức ly hôn triple talaq và cướp mất đứa con trai của cô. Trong khi cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành, chồng cô bị cáo buộc đã đăng một video khiêu dâm lên mạng xã hội, sau đó cô đã tự đầu độc mình để tìm đến cái chết.

Theo timesnewnows