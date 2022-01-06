Theo cảnh sát thông báo, những người bị bắt được xác định là Gaurav Malhotra (26 tuổi) và vợ Poonam (23 tuổi), bị cáo bị cáo buộc vì đã thực hiện hành vi cướp giật để kiếm tiền chu cấp cho lối sống xa xỉ.

Cảnh sát vừa bắt giữ một người đàn ông 26 tuổi và cô vợ 23 tuổi liên quan đến một vụ cướp giật xảy ra ở khu South Campus vài ngày trước. Cảnh sát đã nhận được đơn khiếu nại từ một người sử dụng điện thoại di động và bị một bộ đôi giật điện thoại trong tay và sau đó cô vợ đã đi lẩn trốn và tẩu tán tài sản ở một nơi nào đó vào ngày 23 tháng 12. Một vụ án đã được khởi tố và những nỗ lực sau đó của cảnh sát đã có thể bắt giữ một cặp vợ chồng mới cưới đang lẩn trốn tại khu vực Inderpuri của thủ đô.

Những người bị bắt đã được xác định là Gaurav Malhotra (26 tuổi) và vợ Poonam (23 tuổi). Hai người đã kết hôn khoảng 4 tháng trước. Họ đã phạm tội để kiếm tiền chi trả cho lối sống xa hoa của mình. Theo tờ The Times of India đưa tin, một sĩ quan cảnh sát đã chia sẻ rằng họ đã bị thương trong vụ cướp giật và đây là lần phạm tội đầu tiên của họ. “Gia đình họ có hoàn cảnh kinh tế khá khó khăn. Cha của Gaurav là một người bán thịt. Gần đây họ đã xem một bộ phim và sau đó họ đã lên kế hoạch thực hiện hành vi phạm pháp, ” The Times of India dẫn lời viên cảnh sát cho biết.

Vụ việc này xảy ra vài tháng sau khi một kỹ sư dân dụng trẻ bị bắt vì bị cáo buộc tham gia vào 56 vụ giật dây chuyền ở Nagpur của Maharashtra. Theo các báo cáo, anh ta được xác định là Umesh Patil người mà không hài lòng với mức lương của việc làm kỹ sư nên đã dấn thân vào thế giới tội phạm. Cha của bị cáo làm bảo vệ ở Mumbai. Bị cáo tốt nghiệp kỹ sư vào năm 2015 và sau đó bắt đầu làm việc với tư cách là một nhà thầu. Tuy nhiên, anh ta không hài lòng với mức lương mà mình đang nhận được, vì vậy anh ta đã quyết định đi giật dây chuyền. Trong ít nhất 20 trường hợp giật dây chuyền, anh Tushar Dhikle đã hợp tác làm những phi vụ phạm pháp với Patil. Vào tháng 11 năm 2020, cả hai kết thúc mối quan hệ làm ăn chung bẩn thỉu này. Sau đó, Patil đã hành sự một mình với 36 sợi dây xích đã bị Patil giật trộm. Theo timesnewnows

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