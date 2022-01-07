Chuyện hi hữu: Cô gái cưỡng bức ông lão 60 tuổi không được liền ra tay đánh người và cái kết

Thế giới 07/01/2022 07:00

Cô gái này không chỉ cưỡng bức ông lão không thành mà còn ra tay hành hung ông lão khiến cho mọi người chứng kiến phải ngán ngẩm.

Mới đây, một cô gái tại Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc) đã cưỡng bức một ông lão 60 tuổi nhưng ông kiên quyết cự tuyệt, sau đó cô nàng đã hành hung ông khiến nhiều người chứng kiến cũng như đọc được thông tin vô cùng bức xúc. Theo pháp luật Trung Quốc thì cô gái này đã phạm phải rất nhiều tội bao gồm mua bán dâm và cướp của, cuối cùng lãnh mức án tù 3 năm 2 tháng.

Chuyện hi hữu: Cô gái cưỡng bức ông lão 60 tuổi không được liền ra tay đánh người và cái kết - Ảnh 1

Chuyện là của một cô gái họ Vương đã cùng với ông lão thu phí ở bãi đậu xe Cáp Nhĩ Tân họ Tôn. Họ vốn là hàng xóm với nhau, có một hôn ông Tôn đi trực đêm thì cô Vương xông tới trụ bảo vệ của ông để "chào hàng" bản thân muốn đổi lấy 50 Nhân Dân Tệ.

Chuyện hi hữu: Cô gái cưỡng bức ông lão 60 tuổi không được liền ra tay đánh người và cái kết - Ảnh 2

Có lẽ vì ngoại hình của cô Vương không đủ đẹp mà ông Tôn không đồng ý vụ giao dịch này. Cô Vương vì vậy thẹn quá hóa giận, cộng thêm cân nặng cơ thể cô lên đến cả trăm kí cứ thế đánh ông Tôn một trận còn tiện tay cướp luôn tiền và di động của ông. Sau đó ông Tôn đã báo cảnh sát, cơ quan công an tiến hành bắt giữ cô Vương đến điều tra và đưa ra kết luận mức án như trên.

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Từ khóa:   #tin đời sống cưỡng bức đàn ông cướp bóc

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