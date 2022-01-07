Thú vị thông điệp từ đàn cừu: Tạo thành hình ống tiêm để thúc đẩy tiêm chủng Covid-19

Trong một video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, một đàn cừu đã tạo thành hình dạng của một ống tiêm khổng lồ trong nỗ lực tuyên truyền việc tiêm phòng Covid-19.

Một nhà tuyên truyền ở Đức với hy vọng từ sức hấp dẫn của 700 con cừu khi tạo thành hình dạng của một ống tiêm khổng lồ sẽ chạm đến trái tim, cảm xúc và tâm trí của những người do dự tiêm chủng COVID-19.

Một đàn cừu đã tạo thành hình dạng của một ống tiêm khổng lồ trong nỗ lực tuyên truyền tiêm chủng Covid-19.

Đức có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn hầu hết các quốc gia Tây Âu khác, mặc dù một số người chỉ đơn giản là họ không chắc chắn liệu họ có nên tiêm vắc xin hay không thay vì họ phản đối kịch liệt việc tiêm chủng.

Người tổ chức chiến dịch, ông Hanspeter Etzold, nói với Reuters: "Cừu được nhiều người yêu thích và mang hàm ý cảm xúc tích cực. Vì vậy, có lẽ chúng có thể tiếp cận được nhiều người về mặt cảm xúc khi logic và lý luận khoa học không thuyết phục hiệu quả".

ông Etzold đã hợp tác với những người chăn cừu, các công ty và động vật để tổ chức các sự kiện xây dựng nhóm cổ động tuyên truyền ở thị trấn Schprisdingen, miền bắc nước Đức.

Ông nói: “Tôi nhận thấy rằng những con cừu được đón nhận nhiệt tình như thế nào và nó chỉ đơn giản là tiếp cận mọi người qua cảm xúc từ sâu trong lòng, điều mà có lẽ không thể thực hiện được bằng những lý lẽ hợp lý của khoa học.”

Các chú cừu thuộc sở hữu của người chăn cừu Steffen Schmidt và vợ anh ta, chúng theo những mẩu bánh mì rải trên mặt đất để tạo thành hình ống tiêm dài 100 mét và hình ảnh đáng yêu này đã được quay lại bằng máy bay không người lái.

Theo Viện Robert Koch của Đức về các bệnh truyền nhiễm, 71,3% dân số Đức đã tiêm hai liều vắc-xin COVID-19 và 39,3% đã tiêm mũi nhắc lại vào hôm thứ Ba.

Điều này khiến Đức nằm trong số các quốc gia Tây Âu có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất, theo dữ liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Châu Âu cho thấy.

Đồng thời, chỉ có khoảng 5% -10% người Đức phản đối kịch liệt việc tiêm chủng và số còn lại chưa quyết định nên tiêm hay không, theo số liệu của Theo Viện Robert Koch Đức.

Theo indiatoday

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