Cảnh sát Delhi đã bắt được một người đàn ông được cho là đã tự dàn dựng vụ bắt cóc chính mình để tống tiền cha mẹ anh ta.

Ảnh minh họa Theo cảnh sát cho biết: sau khi gánh khoản nợ khổng lồ và mất tiền trên một ứng dụng giao dịch trực tuyến, một người đàn ông bị cáo buộc đã giả mạo vụ bắt cóc chính mình và đòi tiền chuộc từ cha mẹ để anh ta được thả tự do an toàn. Chi tiết của vụ việc: vào ngày 27 tháng 9, một người đàn ông từ khu vực UP's Bijnor đã nộp đơn khiếu nại tại đồn cảnh sát Desh Bandhu Gupta ở thủ đô quốc gia, ông nói rằng con trai ông là Sushant đã mất tích. Điện thoại di động của anh ấy đã bị tắt máy kể từ ngày 19 tháng 9.

Vào ngày 27 tháng 9 người khiếu nại đã nhận được một tin nhắn tốn tiền từ số của con trai mất tích. Người gửi tin nhắn thông báo rằng Sushant phải trả cho hắn 75.000 Rupee. Hắn ta đe dọa sẽ giết Sushant nếu số tiền không được giao cho anh ta. Cảnh sát sau đó đã bắt đầu mở một cuộc điều tra. Với sự hỗ trợ của kỹ thuật giám sát, cảnh sát đã tóm được chàng thanh niên từ khu vực Chandni Chowk của thành phố. Người thanh niên trong khi thẩm vấn đã khai báo với cảnh sát rằng anh ta tự dàn dựng vụ bắt cóc để tống tiền cha mẹ mình, theo báo cáo của The Times of India. Ảnh minh họa Điều này xảy ra vài tháng sau khi một cô gái 19 tuổi bị bắt vì bị cáo buộc lên kế hoạch cho màn bắt cóc chính mình với sự giúp đỡ của bạn trai và sau đó đòi tiền chuộc 10 triệu Rupee ở quận Etah, bang Uttar Pradesh vào hôm thứ Bảy.

Vụ việc xảy ra tại làng Nagla Bhajna của huyện thuộc quyền quản lý của Cảnh sát Maehara. Cảnh sát nói rằng cô gái đã mất tích vào đêm thứ năm. Sau đó, cô đóng giả là một kẻ bắt cóc và đã thực hiện nhiều cuộc gọi bằng giọng vùng Haryanavi cho cha mẹ của mình và yêu cầu tiền chuộc. Sau đó, gia đình cô rất lo lắng và cầu cứu sự giúp đỡ của cảnh sát. Các quan chức cảnh sát trong quá trình điều tra đã cảm thấy có điều gì đó không ổn do "những cuộc đàm phán liên tục và các cuộc gọi kéo dài hàng giờ" của "kẻ bắt cóc". Vì vậy, họ đã theo dõi số điện thoại di động của cô gái. Do đó, cô đã bị truy tìm và bắt giữ. Theo timesnewnows

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