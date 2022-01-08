Ít nhất tám người từ sáu gia đình đã bị thương sau khi một nhóm dân làng tấn công và phá hoại nhà của họ vì nghi ngờ họ hành nghề phù thủy tại địa phương ở quận Tây Karbi Anglong, bang Assam vào hôm thứ Tư.

Gia đình các nạn nhân cho rằng một nhóm dân làng đã tấn công họ bằng vũ khí sắc nhọn và cũng phá hoại nhà của họ sau khi một linh mục ở một nhà thờ trong địa phương cáo buộc họ là phù thủy.

“Một nhóm dân làng đã phá hoại ngôi nhà của sáu gia đình, trong đó có gia đình tôi. Một số người và cả con gái tôi đã bị thương trong vụ tấn công. Dân làng nghi ngờ chúng tôi hành nghề phù thủy và đang làm lây lan dịch bệnh trong làng. Khi bất kỳ người dân nào trong làng bị ốm, thay vì đưa người đó đến bác sĩ, họ đưa người đó đến gặp cha của nhà thờ địa phương. Chúng tôi không biết phù thủy là gì, nhưng họ đã nghi ngờ chúng tôi về điều đó”, một người trong gia đình nạn nhân cho biết.

Sau khi vụ việc xảy ra, một đội cảnh sát từ đồn cảnh sát Baithalangso đã nhanh chóng tới hiện trường và đưa những người bị thương đến bệnh viện gần đó.

Sỹ quan cảnh sát ông Ajagwran Basumatary thuộc quận West Karbi Anglong chia sẻ với tờ India Today rằng cho đến nay cảnh sát đã bắt giữ kẻ chủ mưu của vụ việc này. Ông cũng cho biết thêm rằng: "Chúng tôi cũng đã mời 50 dân làng để thẩm vấn về vụ việc. Một cuộc điều tra hướng vào những người có liên quan đến vụ việc đã được mở ra để tìm hiểu ".

Giải quyết mối đe dọa của tệ nạn xã hội:

Để đối phó với mối đe dọa của tệ nạn xã hội, chính phủ Assam đã thực hiện một số biện pháp. Trong đó, Đạo luật săn bắt phù thủy Assam (Cấm, Phòng ngừa và Bảo vệ) năm 2015 đã được thông qua tại quốc hội và có hiệu lực vào năm 2018.

Theo luật, bất kỳ ai định đanh, gọi tên, bêu xấu, bôi nhọ hoặc buộc tội bất kỳ người nào là phù thủy, sử dụng vũ lực hành hung người đó và / hoặc xúi giục hoặc kích động người khác làm như vậy với mục đích làm hại và / hoặc làm tổn hại, tước đoạt tài sản do người đó chiếm hữu hoặc sở hữu hợp pháp hoặc can thiệp vào quyền của người đó đối với bất kỳ mảnh đất, cơ sở nào hoặc cưỡng chế người đó rời khỏi khu vực mà họ là chủ sở hữu hợp pháp, cư trú hoặc một du khách đến thăm, sẽ bị phạt tù với thời hạn không dưới 5 năm nhưng có thể kéo dài đến 10 năm và tiền phạt không dưới 1,00,000 Rupee nhưng có thể kéo dài đến 5,00,000 Rupee.

Vào năm 2019, chính phủ Assam đã thông báo với quốc hội rằng có tới 161 người đã bị giết tại các bang trong các vụ săn phù thủy.

Theo indiatoday