Sức mạnh của công nghệ thật lợi hại! Sau 20 năm lẩn trốn, trùm mafia bị cảnh sát Italia bắt giữ chỉ vì bức ảnh trên Google street maps

Thế giới 13/01/2022 05:16

Vượt ngục rồi trốn truy nã suốt 20 năm, trùm mafia khét tiếng Italy đã bị bắt chỉ vì một bức ảnh trên Google street maps.

Bắt mafia là một nhiệm vụ nghiêm túc cần rất nhiều công sức. Nhưng công nghệ đã cải tiến nhiều đến mức một tên mafia người Ý đang lẩn trốn đã bị bắt sau 20 năm trốn khi các thám tử phát hiện ra hắn ta trên Google Maps ở Tây Ban Nha. 

Kẻ bị truy nã tên Gioacchino Gammino, hắn tình cờ bị phát hiện trên Google Maps khi đang ở bên ngoài một cửa hàng tạp hóa ở Tây Ban Nha. Hắn ta là một trong những tên tội phạm bị truy nã gắt gao nhất ở Ý đã bị kết tội giết người. Hắn ta trốn khỏi một nhà tù ở Rome vào năm 2002 và đang lẩn trốn ở Galapagar, một thị trấn phía bắc Madrid.

Sức mạnh của công nghệ thật lợi hại! Sau 20 năm lẩn trốn, trùm mafia bị cảnh sát Italia bắt giữ chỉ vì bức ảnh trên Google street maps - Ảnh 1
trùm mafia Gioacchino Gammino

Theo  tờ The Telegraph , tên cướp 60 tuổi sống một cuộc sống bình lặng trong vùng và tìm việc làm là một đầu bếp trước khi mở cửa hàng trái cây và rau củ của riêng mình.  

Kẻ bị truy nã đã sử dụng tên giả là Manuel. Hắn ta được nhìn thấy đang trò chuyện với ai đó bên ngoài cửa hàng rau quả mang tên El Huerto de Manu - Manu's Garden. Bước đột phá cho công cuộc truy lùng tên tội phạm là khi các thám tử điều tra nhà hàng gần đó - nhà hàng Manu's Kitchen. 

Sức mạnh của công nghệ thật lợi hại! Sau 20 năm lẩn trốn, trùm mafia bị cảnh sát Italia bắt giữ chỉ vì bức ảnh trên Google street maps - Ảnh 2
Gioacchino Gammino (phải) đứng trước cửa hàng rau củ của ông. Ảnh: Google Maps.

Gần đó, họ tìm thấy một nhà hàng có tên Cocina de Manu đã đóng cửa một thời gian. Nhưng trang Facebook của nhà hàng này vẫn hiển thị trực tuyến, cho thấy tên Gammino đang giả làm một người đầu bếp da trắng và thực đơn có món đặc sản là Sicilian supper, thực đơn này với thiết kế tương tự như tấm áp phích đen trắng mang tính biểu tượng cho bộ phim The Godfather 1972 (Bố già).

Mặc dù đã 20 năm kể từ lần cuối cùng hắn ta được nhìn thấy, những một vết sẹo đặc biệt trên khuôn mặt hắn ta vẫn còn và các nhà chức trách có thể xác nhận danh tính của người đàn ông này.

Hắn ta bị bắt vào ngày 17 tháng 12 và vô cùng thẫn thờ không hiểu làm sao cảnh sát có thể lần ra hắn ta, sau khi bắt giữ hắn ta không khỏi bối rối nói rằng: “Làm thế nào mà các anh có thể tìm thấy tôi? Tôi thậm chí đã không gọi điện cho gia đình trong 10 năm qua cơ mà.”

Gammino sẽ bị đưa trở lại nhà tù ở Ý, nơi anh ta sẽ lĩnh án chung thân vì tội giết người.  Hắn ta có nhiều tội danh trong bản cáo buộc của mình bao gồm buôn bán ma túy và liên kết với mafia . Hắn ta là một trong những thành viên của gia tộc mafia ở Agrigento, Sicily có mối thù đẫm máu Cosa Nostra  - mạng lưới mafia chính ở Sicily.

Gammino bị bắt lần đầu tiên vào năm 1984 và bị công tố viên chống mafia nổi tiếng Giovanni Falcone điều tra.

Gammino sau đó bị kết tội giết một người qua đường ở Campobello di Licata sau khi nhầm anh ta với một mafia vào năm 1989. Sau khi bị buộc tội, hắn ta đã bỏ trốn và bị bắt ở Barcelona vào năm 1998.

Anh ta bị bắt lần thứ 2 vào năm 1998, bị kết án chung thân tuy nhiên sau đó đã vượt ngục vào năm 2002.

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