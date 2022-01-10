"Nhân viên y tế đã đưa cô đến phòng phẫu thuật khi thấy cô ấy đang chảy máu nghiêm trọng. Em bé đã chết trong bụng mẹ sau 8 tháng mang thai vì sự chậm trễ," bài đăng cho hay.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một video cho thấy một phụ nữ mang thai 8 tháng ngồi bên ngoài bệnh viện, máu chảy xuống chân sau khi cô bị từ chối nhập viện cấp cứu vì không có kết quả xét nghiệm Covid-19 hợp lệ.

Những người có kết quả xét nghiệm Covid-19 trong 48 giờ qua có thể chọn phương tiện di chuyển của họ đến bệnh viện, và không nên từ chối bệnh nhân vì lý do kiểm soát Covid-19.

Hôm 6/1, chính quyền Tây An cho biết, các bệnh viện nên cung cấp dịch vụ điều trị, đồng thời mở đường dây nóng cho phụ nữ mang thai và bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

"Dì của tôi đã gửi cho tôi tin nhắn thoại bằng giọng yếu ớt để cập nhật tình hình cho tôi. Dì tôi đã rất đau buồn và yêu cầu một lời giải thích từ bệnh viện," cháu gái sản phụ viết trong một bài đăng trên Weibo.

Bài đăng nhận được hàng triệu lượt xem, tuy nhiên hiện nay đã không thể truy cập được. Một cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 5/1 để xác định xem đây có phải "tai nạn do lơ là trách nhiệm hay không", thông báo cho biết. Chính quyền cũng khẳng định đã chỉ đạo bệnh viện bồi thường và xin lỗi sản phụ. Ngay sau đó, hai chủ nhiệm khoa của bệnh viện đã bị sa thải và người quản lý bị đình chỉ chức vụ, chính quyền Tây An hôm nay thông báo.

Một sản phụ sắp sinh khác cho biết cô đã bị một số bệnh viện từ chối nhập viện vào ngày 29/12 dù cô đã bắt đầu bị chảy máu.

Trong một bài đăng Weibo hôm 5/1, cô cho biết bệnh viện đầu tiên đã từ chối cô bởi cô thuộc "khu vực quản lý khép kín", nơi mọi người bị cầm rời khỏi khu vực cư trú. Bệnh viện thứ 2 cho biết họ chỉ tiếp nhận những người có tình trạng khẩn cấp hơn tức là tình trạng phải rơi vào mức màu vàng hoặc màu đỏ.

Chồng của sản phụ và các nhân viên cảnh sát chở hai vợ chồng đã gọi điện cho các bệnh viện khác, trung tâm chỉ huy dịch bệnh và đường dây nóng để được giúp đỡ, nhưng không có ai trả lời.

Người phụ nữ, họ Wang, cuối cùng đã được nhập viện vào cuối buổi chiều sau khi xét nghiệm Covid-19. Lúc đó cô đã mất đứa bé và phải vào làm thủ tục nạo thai vào hôm sau.

"Tôi chỉ có thể cảm thấy mình đang chảy máu không ngừng khi tôi run rẩy và rơi nước mắt trong bất lực. Bác sĩ hỏi tại sao tôi lại vào viện muộn vậy, và tôi không nói được một lời nào," sản phụ cho hay.

"Tôi ghét Covid-19 và tôi hiểu việc chiến đấu với nó khó khăn thế nào. Nhưng tôi không thể hiểu tại sao lại không thể liên lạc được với trung tâm chỉ huy dịch bệnh," cô chia sẻ.