Bực bội vì bị từ chối đơn xin vay vốn, một người đàn ông được cho là đã phóng hỏa ngân hàng ở quận Haveri, bang Karnataka vào hôm thứ Bảy.

Bị cáo đổ xăng bên trong ngân hàng rồi châm lửa đốt (Ảnh: ANI)

Một người đàn ông 33 tuổi được cho là đã phóng hỏa văn phòng ngân hàng ở quận Haveri, bang Karnataka vào thứ Bảy sau khi đơn xin vốn của anh ta bị từ chối.

Bị can đã được xác định là Wasim Hazaratsab Mulla, một cư dân ở thị trấn Rattihalli.

Các thông báo cho biết Mulla đã nộp đơn để xin một khoản vay từ chi nhánh Ngân hàng Canara đặt tại làng Hedugonda thuộc thẩm quyền quản lý của cảnh sát Kaginele. Ngân hàng đã từ chối đơn đăng ký của anh ấy vì điểm CIBIL (biểu thức số có ba chữ số nằm trong khoảng từ 300-900 dựa trên phân tích sâu rộng và kiểm tra chi tiết hồ sơ và lịch sử tín dụng của một người, biểu thị mức độ tín nhiệm của một cá nhân) của anh ấy thấp.

Tức giận vì bị từ chối đơn vay, Mulla đến chi nhánh ngân hàng vào tối thứ Bảy. Anh ta đã phá cửa sổ và đổ xăng vào bên trong văn phòng ngân hàng. Sau đó anh ta đốt cháy văn phòng. Những người qua đường nhận thấy khói bốc lên và báo cho cảnh sát và nhân viên cứu hỏa.

Cảnh sát cho biết ngọn lửa gây ra thiệt hại trị giá 12 lakh Rupee. Năm máy tính, quạt, đèn, máy in sổ tiết kiệm, máy đếm tiền, tài liệu, camera quan sát và quầy giao dịch đã bị phá hủy.

Bị can đã bị bắt và một vụ án đã được khởi tố tại đồn cảnh sát Kaginelli theo các tội danh liên quan của Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC).

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