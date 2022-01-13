Trong một vụ án giết người mới đây, một người đàn ông 47 tuổi đã dùng đá đập vào đầu người cha 80 tuổi.

Ảnh minh họa

Một người đàn ông 47 tuổi đã bị bắt vì cáo buộc giết chết người cha 80 tuổi của mình bằng cách dùng đá đập vào đầu ông ở Rajgurunagar thuộc quận Pune, bang Maharashtra vào ngày 6 tháng 12. Theo báo cáo, hung thủ được xác định là Shekhar Borhaade, hắn đã thực hiện hành vi phạm tội tàn bạo sau khi biết rằng cha mình - ông Shankar Rambhau Borhaade muốn tái hôn.

Theo chi tiết vụ án, Shekhar - một cư dân ở khu vực Vaishampayanali gần đó cho biết, người cha đã 80 tuổi của anh ta đã đăng ký với một văn phòng hôn nhân để tái hôn. Tức giận vì điều này, anh ta dùng dao tấn công cha mình với ý định cắt cổ cha mình để hạ sát. Tuy nhiên, anh ta sau đó đã dùng đá đập vào đầu cha cho đến chết, theo một báo cáo được tờ India Today đăng tải. Sau vụ giết người máu lạnh, bị cáo đã đến đồn cảnh sát Rajguru đầu thú. Anh ta thú nhận tội ác và giao bản thân cho nhân viên cảnh sát ở đó. Trong lời khai của mình, bị cáo đã nói rằng anh ta nổi cơn thịnh nộ sau khi biết rằng cha anh ta muốn tái hôn. Hậu quả là anh ta đã không kiềm chế được cảm xúc mà giết chết cha của mình.

Hung thủ đã chính thức bị bắt. Thông báo cũng nêu rõ đang tiến hành điều tra thêm về vụ án.

Điều này xảy ra vài tuần sau khi một phụ nữ bị bắt ở Kizhathuval vì cáo buộc giết bố chồng bằng thuốc diệt chuột. Vụ việc xảy ra với nguồn cơn được cho là sau khi ông ta quấy rối tình dục cô khi vắng mặt chồng cô ấy.

Bị cáo được xác định là cô Kanimozhi, đã kết hôn với anh Vinobharajan khoảng 4 năm trước. Tuy nhiên, cặp đôi đã không thể có thai. Murugesan - cha của Vinobharajan biết về việc cặp đôi không thể sinh con nên đã không ít lần quấy rối tình dục Kanimozhi khi cô ở một mình trong nhà. Điều này được cho là đã khiến cô ấy ra tay với người cha thú tính.

Một biến thể SARS-CoV-2 có tới 46 đột biến nhưng lại không hề gây lo ngại? Tuy có lượng đột biến "áp đảo" so với những biến thể khác nhưng B.1.640.2 lại phát tán tương đối chậm và chỉ gây ra số ca bệnh nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuc-gian-vi-nguoi-cha-80-tuoi-muon-tai-hon-nguoi-dan-ong-da-ha-sat-bo-ruot-cua-minh-445052.html