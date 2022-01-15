Chuyện tưởng không thể nhưng lại có thể: Lắp Camera vào tủ lạnh để bắt ‘kẻ trộm’ đồ ăn của mình, cư dân mạng cười ra nước mắt cùng nhau chia sẻ 'cách màm'

Thế giới 15/01/2022 10:00

Một người phụ nữ đã quá ngán ngẩm khi đồ ăn của cô liên tục biến mất khỏi tủ lạnh, vì vậy cô ấy đã tự đặt đồ và lắp camera bên trong tủ lạnh để bắt quả tang “tên trộm”.

Người phụ nữ Anh 20 tuổi này đã chia sẻ câu chuyện này của mình trên trang web giải trí Reddit , cô đề cập đến lý do tại sao cô phải lắp camera . Cô ấy giải thích rằng cô ấy ở chung nhà với ba người phụ nữ khác và muốn tìm ra người phải chịu trách nhiệm cho việc đồ ăn và thức uống của cô ấy liên tục bị mất tích.

Chuyện tưởng không thể nhưng lại có thể: Lắp Camera vào tủ lạnh để bắt ‘kẻ trộm’ đồ ăn của mình, cư dân mạng cười ra nước mắt cùng nhau chia sẻ 'cách màm' - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Cô ấy nói rằng: "Chúng tôi có một cái tủ lạnh chung, chúng tôi có giá để cho những đồ ăn thức uống riêng của chúng tôi. Tôi nhận thấy thức ăn và sữa của tôi liên tục bị thiếu và mất đi. Tôi thấy việc này xảy ra nhiều lần trong tuần, một phần lớn thức ăn và sữa của tôi bị biến mất rất kỳ lạ. Thật khó tin và cũng rất tốn thời gian, tốn kém khi mua / nấu thức ăn mới."

"Tôi luôn nghĩ rằng thủ phạm là Kate [tên nhân vật đã được thay đôit] bởi vì 1.) Cô ấy thường thức khuya (1-4 giờ sáng). Lúc đó tôi đang ngủ và tôi luôn thấy đồ ăn của mình bị thiếu vào buổi sáng. 2) Tôi đã hỏi tất cả mọi người về việc này. Sara và Zoe đều phủ nhận việc lấy đồ của tôi, nhưng Kate tỏ ra lãng tránh và nói rằng tôi không nên buộc tội cô ấy khi tôi không có bằng chứng. Tôi đã phàn nàn về điều đó với bạn mình, và anh ấy nói rằng anh ấy cũng đã gặp một tình huống tương tự, anh ấy đã đặt một chiếc camera trong tủ lạnh . Tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi đã đặt một chiếc camera và đặt nó kín đáo bên trong tủ lạnh sau đó quyết định đợi một tuần xem mọi việc sẽ thế nào. " 

Chuyện tưởng không thể nhưng lại có thể: Lắp Camera vào tủ lạnh để bắt ‘kẻ trộm’ đồ ăn của mình, cư dân mạng cười ra nước mắt cùng nhau chia sẻ 'cách màm' - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Sau đó, cô đã phát hiện ra kẻ trộm thực sự là Kate. Khi cô ấy nói chuyện trực tiếp với Kate, mọi chuyện lại bị đảo ngược khi Kate buộc tội cô ấy đã ghi âm và quay lén tùy tiện mà không bàn bạc với người khác. Một người bạn cùng phòng khác đứng bên cạnh Kate và không đồng tình với việc làm của cô ấy. Trong khi người bạn còn lại đứng về phía cô trong việc lắp camera này. 

Cô ấy lên Reddit để chia rẽ ý kiến ​​với tình hình căng thẳng này của mình và hi vọng cầu cộng đồng mạng cho họ lời khuyên. Tuy nhiều người đứng về phía Kate, nhưng nhiều người cũng cho rằng việc lắp camera không quá tệ vì đồ ăn của cô gái liên tục bị lấy trộm là việc không tốt. 

Một số người dùng cũng chỉ ra rằng việc lắp camera bí mật vào trong tủ lạnh cũng không có ác ý nào cả, tất cả những gì cô ấy muốn là xem ai đang ăn trộm thực phẩm vì nó khiến cô ấy phải tốn tiền mua lại liên tục.   

Chuyện tưởng không thể nhưng lại có thể: Lắp Camera vào tủ lạnh để bắt ‘kẻ trộm’ đồ ăn của mình, cư dân mạng cười ra nước mắt cùng nhau chia sẻ 'cách màm' - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Còn theo bạn như thế nào? Bạn nghĩ ai trong câu chuyện này là người đúng?

(Theo indiatimes)

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