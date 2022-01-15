Hơn 100 trường hợp nhiễm vi rút đã được báo cáo tại thành phố Trịnh Châu, miền trung Trung Quốc kể từ tuần trước, khi đó Trung Quốc cũng đang ra sức ngăn chặn nhiều đợt bùng phát ở các địa phương của các biến thể Delta và Omicron.

Hãy thử tưởng tượng bạn đang ở trong một buổi hẹn hò đầu tiên mà mãi không thể kết thúc thì sẽ ra sao? Đó là những gì đã xảy ra với một cô gái ở Trung Quốc đã chia sẻ một video blog về việc ngay trong buổi hẹn hò thân mật đầu tiên cô lại bị kẹt lại ngay chính nhà của người yêu mới quen do lệnh đóng cửa toàn thành phố đột ngột, video đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

"Ngay sau khi tôi đến Trịnh Châu, dịch bệnh bùng phát và khu vực của anh ấy bị phong tỏa nên tôi không thể rời đi", Wang nói với tờ The Paper có trụ sở tại Thượng Hải vào hôm thứ Ba. Cô cũng nói thêm rằng cô ấy đã đến đó trong một chuyến đi kéo dài một tuần để gặp gỡ những ‘ứng viên tiềm năng’ cho tình yêu của mình.

Các khu vực của thành phố đột ngột bị phong tỏa vào thứ Tư tuần trước, cùng thời điểm đó một người cô gái họ Wang lại có buổi hẹn hò ăn tối tại nhà của anh người yêu mới quen.

“Giờ cũng lớn tổi rồi, nhà tôi giới thiệu mười mấy mối lận… Lần hẹn hò với anh chàng thứ năm anh ấy muốn trổ tài nấu nướng nên mời tôi qua nhà anh ăn tối”.

Kể từ đó, Wang đã đăng những đoạn video ngắn ghi lại cuộc sống hàng ngày của cô trong tình trạng thành phố bị phong tỏa và cô bị kẹt lại nhà của anh ấy, video cho thấy hàng ngày anh chàng nấu nấu nướng cho cô ấy, dọn dẹp nhà cửa và khi anh ta làm việc với máy tính thì cô nghỉ ngơi.

Theo Wang - người nói rằng cô đang tìm kiếm một người bạn đời cho con đường tương lai chia sẻ rằng, cho đến nay có vẻ như tình yêu giữa chúng tôi vẫn chưa thực sự “nở rộ” dù buổi hẹn hò “đầu tiên” đã kéo rất dài..

"Ngoài việc anh ấy chẳng nói chẳng rằng cứ y như một hình nộm gỗ thì mọi thứ khác đều khá tốt", Wang nói với tờ The Paper. Cô cũng nói thêm "Mặc dù đồ ăn của anh ấy cũng không có gì quá đặc biệt nhưng anh ấy vẫn sẵn sàng nấu ăn cho tôi, điều này với tôi mà nói thì thật tuyệt vời."

Wang không tiết lộ tuổi cũng như danh tính của người đàn ông trong video.

Các hashtag bắt đầu bằng # có liên quan đến vụ việc trên đã đạt hơn sáu triệu lượt xem trên trang mạng xã hội như Twitter, Weibo vào thứ Tư.

Tuy nhiên, Wang cho biết càng ngày càng nhiều người trên mạng đặt chú ý đã khiến cô phải gỡ bỏ các video.

"Bạn bè đã liên tục gọi điện cho anh ấy và tôi nghĩ điều này chắc chắn đã ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy, vì vậy tôi đã gỡ bỏ những video đó", cô nói trong một video đăng hôm thứ Ba được đăng tải lại và lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông địa phương Trung Quốc.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm ... Tôi hy vọng dịch bệnh sẽ sớm kết thúc và những người chị em độc thân của tôi cũng sớm tìm được mối nhân duyên của mình."