Chú chó được tổ chức một bữa tiệc xa hoa trị nhân ngày sinh nhật, dân mạng xuýt xoa

Thế giới 13/01/2022 09:29

Sinh nhật của chú chó Abby được tổ chức tại khu vực Nikol, Ahmedabad, bang Gujarat.

Chú chó được tổ chức một bữa tiệc xa hoa trị nhân ngày sinh nhật, dân mạng xuýt xoa - Ảnh 1
Một bữa tiệc xa hoa đã được tổ chức cho chú chó tên Abby ở Ahmedabad, bang Gujarat.

Đối với hầu hết các gia đình, thú cưng không chỉ là động vật, chúng như là một thành viên quan trọng trong gia đình. Thỉnh thoảng, trên mạng internet lại xuất hiện những câu chuyện thú vị khi mọi người làm những việc bất ngờ hơn nữa để khiến cho ngày sinh nhật thú cưng của họ trở nên đặc biệt hơn. Gần đây, một gia đình ở Ahmedabad rất nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội vì đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật xa hoa cho chú chó tên Abby của họ. Mà khoan nhé, đó không phải là tất cả đâu. Gia đình của Abby còn chi khoảng 700 ngàn rupee (gần 22 triệu VNĐ) để tổ chức bữa tiệc sinh nhật nữa đấy!

Chú chó được tổ chức một bữa tiệc xa hoa trị nhân ngày sinh nhật, dân mạng xuýt xoa - Ảnh 2

Sinh nhật của Abby được tổ chức tại khu vực Nikol của Ahmedabad, bang Gujarat. Nhiều người tin rằng bữa tiệc đã được chuẩn bị công phu rất nhiều để chào đón sinh nhật của chú chó cưng đến nỗi những người được mời tới đã phải rất ngạc nhiên. Một sảnh lớn tại khu nghỉ dưỡng Madhuban Green đã được đặt trước cho bữa tiệc và những chiếc lều đã được sắp xếp trang trí lộng lẫy cùng những tấm áp phích lớn về chú chó.

Chú chó được tổ chức một bữa tiệc xa hoa trị nhân ngày sinh nhật, dân mạng xuýt xoa - Ảnh 3

Một số khách đã được mời đến bữa tiệc của Abby và bầu không khí thực sự rất xa hoa và hoành tráng. Nhiều người đã rất ngạc nhiên khi biết rằng tất cả các sự chuẩn bị công phu này đều dành cho sinh nhật của một chú chó đnags yêu. Abby cũng mặc một chiếc váy đen dễ thương mà không kém phần sang trọng cùng với một chiếc khăn quàng cổ trong bữa tiệc sinh nhật.

Chú chó được tổ chức một bữa tiệc xa hoa trị nhân ngày sinh nhật, dân mạng xuýt xoa - Ảnh 4

Trong khi đó, bang Gujarat đã ghi nhận sự gia tăng đều đặn các trường hợp mắc bệnh Covid-19 kể từ đầu năm đến nay. Cùng với một số quy định phòng dịch, giờ giới nghiêm ban đêm cũng đã được tăng lên trong tiểu bang thêm một giờ. Trong tình hình như vậy, một bữa tiệc xa hoa như thế này đã tạo nên mối hiểm họa lớn với sự an toàn của người dân về dịch corona. Sau khi xem xét kỹ lưỡng các bức ảnh từ bữa tiệc, cảnh sát nhận thấy rằng hầu hết các khách mời đều không đeo khẩu trang. Họ đang điều tra vấn đề kỹ lưỡng và cũng có thể sẽ khiếu nại đối với những người này về việc phải chịu trách nhiệm về những quy định theo Đạo luật phòng chống dịch bệnh.

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