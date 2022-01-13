Chú chó được tổ chức một bữa tiệc xa hoa trị nhân ngày sinh nhật, dân mạng xuýt xoa

Một bữa tiệc xa hoa đã được tổ chức cho chú chó tên Abby ở Ahmedabad, bang Gujarat.

Đối với hầu hết các gia đình, thú cưng không chỉ là động vật, chúng như là một thành viên quan trọng trong gia đình. Thỉnh thoảng, trên mạng internet lại xuất hiện những câu chuyện thú vị khi mọi người làm những việc bất ngờ hơn nữa để khiến cho ngày sinh nhật thú cưng của họ trở nên đặc biệt hơn. Gần đây, một gia đình ở Ahmedabad rất nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội vì đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật xa hoa cho chú chó tên Abby của họ. Mà khoan nhé, đó không phải là tất cả đâu. Gia đình của Abby còn chi khoảng 700 ngàn rupee (gần 22 triệu VNĐ) để tổ chức bữa tiệc sinh nhật nữa đấy!

Sinh nhật của Abby được tổ chức tại khu vực Nikol của Ahmedabad, bang Gujarat. Nhiều người tin rằng bữa tiệc đã được chuẩn bị công phu rất nhiều để chào đón sinh nhật của chú chó cưng đến nỗi những người được mời tới đã phải rất ngạc nhiên. Một sảnh lớn tại khu nghỉ dưỡng Madhuban Green đã được đặt trước cho bữa tiệc và những chiếc lều đã được sắp xếp trang trí lộng lẫy cùng những tấm áp phích lớn về chú chó.