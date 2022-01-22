Rơi nước mắt khi chứng kiến hình ảnh người đàn ông vô gia cư tổ chức sinh nhật với những chú chó của mình

Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội được quay tại đường phố Bucaramanga, Colombia.

Cuộc sống dạy chúng ta rất nhiều điều về cách chúng ta đừng bao giờ xem thường bất cứ điều gì. Nó cũng dạy chúng ta sự khiêm tốn và lòng tốt đối với những người khác. Đó là những sự lựa chọn của chúng ta cho dù chúng ta có muốn áp dụng những bài học như thế vào cuộc sống của mình hay không. Nếu bạn cảm thấy thế giới là một nơi khủng khiếp và đáng sợ, nhưng ở một khía cạnh nào đó, bạn hãy thử chú ý đến những chi tiết nhỏ xảy ra xung quanh chúng ta nhé. Một trong số đó là video cảm động về một người đàn ông vô gia cư tổ chức sinh nhật với những người bạn của mình - những chú chó đáng yêu.

Đoạn video đã lan truyền trên mạng xã hội và được quay trên đường phố Bucaramanga, Colombia. Đoạn video được đăng trên Instagram bởi người dùng @roteloperiodismo. Người đàn ông vô gia cư trong video là Choco. Anh ta thường được nhìn thấy đi chơi với những chú chó của mình. Trong video, anh Choco đang ngồi trên cầu thang với những “người bạn” dễ thương của mình. Cả hai chú cún đều đội nón dự tiệc. Choco lấy một chiếc bánh sinh nhật từ trong hộp ra, thắp nến và sau đó hát bài "Happy Birthday". Sau khi hôn những người bạn của mình, anh ấy đưa cho chúng mỗi con một lát bánh.

"Anh ấy là" Choco ", một cư dân trên đường phố từ #Bucaramanga. Anh ấy luôn được nhìn thấy đi cùng với những chú cún lông xù của mình. Với những người như anh ấy đã làm chúng ta phải thay đổi suy nghĩ về xã hội bất công này, dù cuộc sống có khó khăn nhưng cách tạo ra hạnh phúc là do chúng ta lựa chọn", video chú thích. Đoạn video đáng yêu đã lan truyền mạnh mẽ trên Instagram. Nó đã đạt được số lượt xem khủng. Đoạn clip dài gần ba phút đã làm tan chảy biết bao trái tim của cư dân mạng. Một người dùng đã bình luận rằng, "Thật là một trái tim trong sáng. Hãy chúc phúc cho anh ấy và những chú chó của anh ấy sống thật hạnh phúc." Một người khác viết, "Những chú cún ấy là người bạn tốt nhất của con người ... trung thành hơn con người. Chúng không phán xét hay so đo." Ngoài ra, mới đây, cô gái Sudha Murthy cũng đã tổ chức sinh nhật cho chú chó Gopi của mình một cách vô cùng đáng yêu. Cô ấy nhảy múa và hát bài hát 'Chúc mừng sinh nhật' cho chú chó cưng. Đoạn video ghi lại cảnh Murthy và chị gái ăn mừng sinh nhật cho chú chó cũng đã lan truyền trên mạng xã hội. (Theo Indiatimes)

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