Rơi nước mắt khi chứng kiến hình ảnh người đàn ông vô gia cư tổ chức sinh nhật với những chú chó của mình

Thế giới 22/01/2022 11:06

Đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội được quay tại đường phố Bucaramanga, Colombia.

Rơi nước mắt khi chứng kiến hình ảnh người đàn ông vô gia cư tổ chức sinh nhật với những chú chó của mình - Ảnh 1

Cuộc sống dạy chúng ta rất nhiều điều về cách chúng ta đừng bao giờ xem thường bất cứ điều gì. Nó cũng dạy chúng ta sự khiêm tốn và lòng tốt đối với những người khác. Đó là những sự lựa chọn của chúng ta cho dù chúng ta có muốn áp dụng những bài học như thế vào cuộc sống của mình hay không. 

Nếu bạn cảm thấy thế giới là một nơi khủng khiếp và đáng sợ, nhưng ở một khía cạnh nào đó, bạn hãy thử chú ý đến những chi tiết nhỏ xảy ra xung quanh chúng ta nhé. Một trong số đó là video cảm động về một người đàn ông vô gia cư tổ chức sinh nhật với những người bạn của mình - những chú chó đáng yêu. 

Rơi nước mắt khi chứng kiến hình ảnh người đàn ông vô gia cư tổ chức sinh nhật với những chú chó của mình - Ảnh 2
Đoạn video đã lan truyền trên mạng xã hội và được quay trên đường phố Bucaramanga, Colombia.

Đoạn video được đăng trên Instagram bởi người dùng @roteloperiodismo. Người đàn ông vô gia cư trong video là Choco. Anh ta thường được nhìn thấy đi chơi với những chú chó của mình.

Trong video, anh Choco đang ngồi trên cầu thang với những “người bạn” dễ thương của mình. Cả hai chú cún đều đội nón dự tiệc. Choco lấy một chiếc bánh sinh nhật từ trong hộp ra, thắp nến và sau đó hát bài "Happy Birthday". Sau khi hôn những người bạn của mình, anh ấy đưa cho chúng mỗi con một lát bánh.

Rơi nước mắt khi chứng kiến hình ảnh người đàn ông vô gia cư tổ chức sinh nhật với những chú chó của mình - Ảnh 3

"Anh ấy là" Choco ", một cư dân trên đường phố từ #Bucaramanga. Anh ấy luôn được nhìn thấy đi cùng với những chú cún lông xù của mình. Với những người như anh ấy đã làm chúng ta phải thay đổi suy nghĩ về xã hội bất công này, dù cuộc sống có khó khăn nhưng cách tạo ra hạnh phúc là do chúng ta lựa chọn", video chú thích. Đoạn video đáng yêu đã lan truyền mạnh mẽ trên Instagram. Nó đã đạt được số lượt xem khủng. Đoạn clip dài gần ba phút đã làm tan chảy biết bao trái tim của cư dân mạng. 

Một người dùng đã bình luận rằng, "Thật là một trái tim trong sáng. Hãy chúc phúc cho anh ấy và những chú chó của anh ấy sống thật hạnh phúc." Một người khác viết, "Những chú cún ấy là người bạn tốt nhất của con người ... trung thành hơn con người. Chúng không phán xét hay so đo."

Ngoài ra, mới đây, cô gái Sudha Murthy cũng đã tổ chức sinh nhật cho chú chó Gopi của mình một cách vô cùng đáng yêu. Cô ấy nhảy múa và hát bài hát 'Chúc mừng sinh nhật' cho chú chó cưng. Đoạn video ghi lại cảnh Murthy và chị gái ăn mừng sinh nhật cho chú chó cũng đã lan truyền trên mạng xã hội.  

(Theo Indiatimes)

Chuyện tưởng không thể nhưng lại có thể: Lắp Camera vào tủ lạnh để bắt ‘kẻ trộm’ đồ ăn của mình, cư dân mạng cười ra nước mắt cùng nhau chia sẻ 'cách màm'

Chuyện tưởng không thể nhưng lại có thể: Lắp Camera vào tủ lạnh để bắt ‘kẻ trộm’ đồ ăn của mình, cư dân mạng cười ra nước mắt cùng nhau chia sẻ 'cách màm'

Một người phụ nữ đã quá ngán ngẩm khi đồ ăn của cô liên tục biến mất khỏi tủ lạnh, vì vậy cô ấy đã tự đặt đồ và lắp camera bên trong tủ lạnh để bắt quả tang “tên trộm”.

Xem thêm
Từ khóa:   tổ chức sinh nhật cho cún cưng người vô gia cư chú chó trung thành

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 28 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 4 giờ 26 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích