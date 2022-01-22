Mới đây, các nhà nghiên cứu cho biết biến thể Omicron dường như có ít nguy cơ gây triệu chứng nghiêm trọng ở trẻ nhỏ hơn so với biến thể Delta.

Dựa trên công trình nghiên cứu và phân tích hồ sơ sức khỏe của gần 80.000 trẻ em Mỹ dưới 5 tuổi đã từng mắc COVID-19 một lần, trong đó 7.201 trẻ mắc bệnh vào cuối tháng 12/2021 hoặc đầu tháng 1/2022, Các nhà nghiên cứu cho biết biến thể Omicron dường như có ít nguy cơ gây triệu chứng nghiêm trọng ở trẻ nhỏ hơn so với biến thể Delta.

Sau khi cân nhắc các yếu tố rủi ro khác, gồm điều kiện y tế và bối cảnh kinh tế xã hội, các nhà khoa học phát hiên rằng những trẻ mắc COVID-19 trong thời gian biến thể Omicron xuất hiện và lây lan có nguy cơ phải cấp cứu thấp hơn 29%, nguy cơ phải nhập viện ở nhóm đối tượng này thấp hơn 67%, nguy cơ phải điều trị tích cực thấp hơn 68% và khả năng phải dùng máy thở thấp hơn 71% so với những trẻ nhiễm biến thể Delta.

Nhân viên y tế đo nhiệt độ cho trẻ em - Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, do khả năng lây nhiễm của biến thể Omicron, tổng số lần khám tại khoa cấp cứu, nhập viện, điều trị tích cực và sử dụng máy thở cơ học ở trẻ nhiễm biến thể Omicron có thể nhiều hơn so với trẻ nhiễm biến thể Delta.

Theo Trưởng nhóm nghiên cứu Rong Xu, thuộc trường Y, Đại học Case Western Reserve, tỷ lệ nhiễm biến thể Omciron và Delta ở trẻ da màu và gốc Tây Ban Nha dưới 5 tuổi cao hơn một cách không đồng đều và số ca nhiễm biến thể Omicron ở trẻ ngày càng cao hơn so với số trẻ nhiễm Delta. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu phát hiện rằng trẻ dưới 5 tuổi có tỷ lệ nhiễm biến thể Omicron cao nhất so với nhóm tuổi lớn hơn và người trưởng thành.

Trẻ em vẫn nên tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đủ điều kiện - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến cáo rằng cha mẹ cần quan tâm và theo dõi sát trẻ để đảm bảo chúng được an toàn, cụ thể trẻ nên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tiếp xúc để phòng ngừa nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, cả gia đình nên tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đủ điều kiện. Việc thực hiện tiêm chủng đầy đủ cho người thân trong gia đình của trẻ cũng sẽ giúp bảo vệ trẻ giảm nguy cơ nhiễm bệnh.

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