Hà Nội: Yêu cầu không được gây khó khăn cho người dân về quê dịp Tết Nguyên đán

Theo đó, thành phố thực hiện nghiêm Nghị quyết 128 và hướng dẫn của Bộ Y tế trong việc quy định và tổ chức thực hiện các biện pháp y tế, hành chính (như xét nghiệm, cách ly…) liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh, đi lại của người dân bảo đảm tính khoa học, hiệu quả, thống nhất trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 .

UBND TP chỉ đạo tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao.

"Hà Nội không đặt ra những quy định về phòng, chống dịch trái với hướng dẫn, quy định của Chính phủ, Bộ Y tế, gây khó khăn cho người dân nhất là trong dịp về quê ăn Tết " - Chỉ thị nêu rõ.

Các địa phương tổ chức lực lượng phòng, chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; đánh giá, cập nhật cấp độ dịch trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và thành phố để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Thành phố cũng chủ động thực hiện phương án, kịch bản cấp độ cao; phân công lực lượng, tổ chức diễn tập, ứng trực, sẵn sàng trong mọi tình huống phát sinh theo nguyên tắc “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; kiên quyết kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo Tiền Phong, cũng đưa tin về sự kiện, chỉ thị khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao ý thức của bản thân đối với cộng đồng; chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó thực hiện nghiêm thông điệp 5K; khuyến cáo người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người khi không cần thiết.

Thành phố yêu cầu chỉ đạo lực lượng ứng trực 24/24 giờ; tăng cường kiểm tra, giám sát, di biến động dân cư, quản lý việc điều trị F0, cách ly F1 tại nhà; phát huy hiệu quả phần mềm quản lý người nhiễm COVID-19; hoạt động tổ COVID-19 cộng đồng; tăng cường các hình thức tiếp nhận, xử lý thông tin (tổng đài, nhóm zalo, facebook…), huy động các lực lượng tham gia tổng đài tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân liên quan đến phòng, chống dịch, an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ, phát thuốc cho các trường hợp F0 điều trị tại nhà… đảm bảo kịp thời, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, giúp người dân yên tâm điều trị.

"Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân, công nhân, người lao động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là trong quá trình di chuyển về quê, sinh hoạt trong dịp Tết và trở lại nơi làm việc sau Tết. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc; phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi đầu cơ, tích trữ, buôn bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được phép lưu hành" - Chỉ thị nêu.

Chỉ thị của Chủ tịch Hà Nội cũng nêu, căn cứ tình hình dịch tại địa phương và số lượng học sinh được tiêm vắc xin để chủ động xem xét, quyết định cho học sinh đã tiêm đủ 2 mũi được đi học trực tiếp và chủ động thông báo trước cho phụ huynh, học sinh để có sự chuẩn bị tốt nhất; xây dựng phương án, kịch bản, chỉ đạo các trường tổ chức tập huấn, diễn tập các tình huống khi phát sinh F0 với nhiều kịch bản, cấp độ dịch, các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.