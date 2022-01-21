Cục Quản lý Dược: Đồng ý tiêm liều thứ 3 của vaccine Moderna bằng nửa liều cơ bản

Tin y tế 21/01/2022 14:40

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã đồng ý đối với khuyến cáo của nhà sản xuất vaccine Spikevax - tên khác là vaccine Moderna, trong đó đã tiêm đủ 2 liều cơ bản thì tiêm mũi thứ 3 nửa liều, những người chưa tiêm đủ liều cơ bản thì phải tiêm đủ liều cơ bản.

Theo VietNamNet, cục Quản lý Dược cho biết đã nhận được văn bản ngày 22/12 và hồ sơ, tài liệu kèm theo của Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam về đề nghị tiêm mũi thứ 3 của vắc xin Spikevax (vắc xin Covid-19 Moderna).

Căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc ngày 9/1, Cục Quản lý Dược đồng ý với đề nghị tiêm liều tăng cường (liều thứ ba) của vắc xin Spikevax (tên khác là vắc xin Moderna) theo hướng dẫn của cơ sở sản xuất vắc xin.

Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng, an toàn đối với vắc xin Spikevax (vắc xin Moderna) lưu hành trên thị trường. Đồng thời, có trách nhiệm thông báo ngay sự thay đổi này đến Cục Quản lý Dược và các đơn vị có liên quan.

 

Theo Sức khỏe và Đời sống, hướng dẫn của nhà sản xuất vaccine Spikevax cho biết, đối với liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên, vaccine này được sử dụng theo liệu trình gồm 2 liều 100mcg (mỗi liều 0,5ml), khuyến cáo tiêm liều thứ hai, 28 ngày sau liều đầu tiên.

Đối với liều thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, một liều bổ sung (0,25ml, chứa 50mcg mNRA, bằng một nửa liều cơ bản) của Spikevax.

Tại văn bản này, Cục Quản lý Dược nêu rõ chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharm Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng, an toàn đối với vaccine Spikevax lưu hành trên thị trường và có trách nhiệm thông báo ngay sự thay đổi đến Cục Quản lý Dược và các đơn vị có liên quan.

Theo VOV, liên quan đến vaccine Moderna, trước đó, ngày 12/12/2021, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn hướng dẫn mới nhất nêu rõ: Để sử dụng vaccine hợp lý, an toàn và hiệu quả vaccine do Moderna sản xuất, tiếp theo công văn số 6030/BYT-DP ngày 27/7/2021 và công văn số 7548/BYT-DP ngày 10/9/2021, Bộ Y tế hướng dẫn những người đã tiêm mũi 1 vaccine nào thì tốt nhất tiêm mũi 2 bằng vaccine đó;

Trong trường hợp nguồn vaccine hạn chế, có thể phối hợp tiêm mũi 2 vaccine do Moderna sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine do Pfizer hoặc Astrazeneca sản xuất. Khoảng cách tiêm mũi 2 sau mũi 1 vaccine do Pfizer sản xuất theo hướng dẫn của nhà sản xuất, khoảng cách sau mũi 1 vaccine do Astrazeneca sản xuất theo công văn số 7820/BYT-DP ngày 20/9/2021 của Bộ Y tế.

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