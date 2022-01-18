Pfizer triển khai sản xuất đại trà vaccine COVID-19 ngừa biến thể Omicron

Thông tin từ trang ECHO24.cz của Séc cho hay, cuối tuần qua, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Pfizer Albert Bourla thông báo phiên bản cải tiến của vaccine ngừa COVID-19 của hãng này sẽ có mặt trên thị trường vào tháng 3/2022 và hãng đang triển khai sản xuất đại trà.

Theo trang TTXVN, tại Praha, Chủ tịch Bourla bày tỏ hy vọng vaccine mới sẽ đạt được khả năng bảo vệ tốt hơn nhiều so với hiện tại. Ông cũng trích dẫn các thông tin nghiên cứu về các loại vaccine hiện tại. Cụ thể, dữ liệu từ Vương quốc Anh cho thấy 20 tuần sau mũi tiêm cơ bản thứ hai, cả vaccine của Pfizer/BioNTech và Moderna chỉ có 10% hiệu quả trong việc ngăn ngừa nguy cơ biến chứng nghiêm trọng sau khi nhiễm biến thể Omicron, tuy nhiên hiệu quả của mũi tăng cường (mũi thứ ba) lên đến 75%.

Pfizer đang phát triển vaccine ngừa Omicron - Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, người phát ngôn chi nhánh Pfizer tại Séc Tomáš Sazima cũng đã xác nhận hãng đang phát triển vaccine ngừa Omicron. Ông nêu rõ hiện Pfizer cùng công ty công nghệ sinh học BioNTech của Đức đang tiếp tục thu thập dữ liệu thí nghiệm bổ sung và đánh giá hiệu quả thực sự của vaccine để xác nhận khả năng phòng ngừa biến thể Omicron. Theo ông, các lô đầu tiên có thể được sản xuất và xuất xưởng trong vòng 100 ngày, tùy thuộc vào tiến độ cấp phép của cơ quan quản lý. Pfizer và BioNTech trước đó đã bắt đầu phát triển một loại vaccine cải tiến vào cuối tháng 11/2021. Hai công ty cũng thông báo kế hoạch sản xuất 4 tỷ liều vào năm 2022.

Theo báo Tin Tức, cuối tuần qua, Hungary đã bắt đầu triển khai tiêm mũi thứ tư vaccine ngừa COVID-19 cho khoảng 30 người trên 60 tuổi. Chính phủ Hungary ra quyết định tiêm mũi thứ tư cho nhóm người cao tuổi trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tăng đột biến, phần lớn được cho là do biến thể Omicron.

Ngày 15/1, Việt Nam ghi nhận 16.378 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó, Hà Nội dẫn đầu với 2.810 trường hợp Tính từ 16h ngày 14/01 đến 16h ngày 15/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.378 ca nhiễm mới, trong đó 73 ca nhập cảnh và 16.305 ca ghi nhận trong nước (tăng 279 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pfizer-trien-khai-san-xuat-dai-tra-vaccine-covid-19-ngua-bien-the-omicron-446751.html