WHO phê duyệt hai phương pháp điều trị COVID-19 mới

Theo báo Tin Tức, ngày 14/1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phê chuẩn hai phương pháp mới điều trị COVID-19, qua đó bổ sung thêm công cụ mũi nhọn cùng các loại vaccine hiện có để ngăn ngừa nguy cơ trở nặng và tử vong cho bệnh nhân COVID-19.

Hai phương pháp điều trị này gồm sử dụng thuốc điều trị viêm khớp có thành phần baricitinib và sử dụng kháng thể tổng hợp Sotrovimab. Trong khuyến cáo của WHO đăng trên Tạp chí y khoa Anh BMJ, các chuyên gia của WHO nêu rõ thành phần baricitinib được sử dụng cùng với corticosteroid có khả năng làm tăng tỷ lệ sống và giảm nguy cơ phải sử dụng máy thở ở bệnh nhân COVID-19 thể nặng hoặc nguy kịch. WHO khuyến nghị sử dụng kháng thể tổng hợp Sotrovimab cho những người mắc COVID-19 không nghiêm trọng song có nguy cơ nhập viện cao nhất, chẳng hạn như người già, người bị suy giảm miễn dịch hoặc mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường.

Theo VnExpress, WHO trước đó đã phê duyệt ba phương pháp điều trị COVID-19, bắt đầu là thuốc kháng viêm corticosteroid cho bệnh nhân nặng vào tháng 9/2020. Corticosteroid không đắt, có sẵn phổ biến và chống lại chứng viêm thường đi kèm trường hợp nghiêm trọng.

Thuốc trị viêm khớp tocilizumab và sarilumab, được WHO phê duyệt tháng 7/2021, là chất ức chế IL-6 ngăn chặn phản ứng quá mức nguy hiểm của hệ miễn dịch đối với nCoV.

Baricitinib nằm trong một nhóm thuốc khác được gọi là chất ức chế Janus kinase, nhưng nó có cùng hướng dẫn với chất ức chế IL-6.

Điều trị bằng kháng thể tổng hợp Regeneron được WHO phê duyệt tháng 9/2021 và các hướng dẫn cho biết Sotrovimab có thể được sử dụng cho nhóm bệnh nhân có tình trạng tương tự.

Các khuyến nghị điều trị COVID-19 của WHO được cập nhật thường xuyên dựa trên dữ liệu mới từ thử nghiệm lâm sàng. Phương pháp điều trị mới được phê duyệt trong bối cảnh biến chủng Omicron khiến các bệnh viện trên khắp thế giới đạt công suất tối đa và WHO dự báo đến tháng 3, một nửa dân số châu Âu sẽ mắc biến chủng này.

