Ngày 12/1, Việt Nam ghi nhận 16.135 ca mắc COVID-19, trong đó, Hà Nội dẫn đầu với 2.948 ca

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 12/1, Việt Nam ghi nhận 16.135 ca mắc COVID-19.

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.948), Khánh Hòa (772), Bình Định (702), TP. Hồ Chí Minh (696), Bình Phước (641), Đà Nẵng (592), Cà Mau (535), Hải Phòng (525), Bến Tre (499), Tây Ninh (473), Bà Rịa - Vũng Tàu (400), Trà Vinh (399), Vĩnh Long (395), Bắc Ninh (375), Thanh Hóa (354), Quảng Ninh (319), Thừa Thiên Huế (270), Hưng Yên (270), Quảng Ngãi (253), Lâm Đồng (248), Hải Dương (245), Nam Định (227), Bạc Liêu (210), Quảng Nam (208), Vĩnh Phúc (198), Thái Nguyên (186), Hậu Giang (182), Hà Giang (182), Hòa Bình (171), Bắc Giang (163), Cần Thơ (161), Bình Thuận (134), Nghệ An (133), Đồng Tháp (133), Kiên Giang (125), Đắk Nông (120), Ninh Bình (114), An Giang (108), Sơn La (106), Phú Thọ (105), Thái Bình (103), Quảng Bình (100), Tuyên Quang (99), Đồng Nai (93), Sóc Trăng (89), Hà Nam (85), Lào Cai (80), Quảng Trị (68), Điện Biên (66), Yên Bái (60), Gia Lai (59), Bắc Kạn (56), Long An (40), Ninh Thuận (40), Lai Châu (38), Bình Dương (34), Cao Bằng (28), Tiền Giang (27), Phú Yên (23), Đắk Lắk (1).

- Tính từ 16h ngày 11/01 đến 16h ngày 12/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.135 ca nhiễm mới, trong đó 69 ca nhập cảnh và 16.066 ca ghi nhận trong nước (tăng 47 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.889 ca trong cộng đồng).

- Ngày 12/01/2022, Sở Y tế Khánh Hòa đăng ký bổ sung 12.156 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Khánh Hòa.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (-380), Cà Mau (-227), Lạng Sơn (-87).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (+138), Bà Rịa - Vũng Tàu (+106), Nam Định (+82).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 15.972 ca/ngày.

- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 31 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. Hồ Chí Minh (12), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.958.719 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 19.850 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.952.594 ca, trong đó có 1.633.082 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (509.501), Bình Dương (291.560), Đồng Nai (98.965), Tây Ninh (83.619), Hà Nội (76.438).