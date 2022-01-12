Hà Nội: 50.946 người mắc COVID-19, trong đó có 40.653 F0 điều trị tại nhà

Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), Hà Nội ghi nhận 76.958 ca mắc. Trong đó, 109 ca nhập cảnh, 76.636 ca trên địa bàn thành phố, 213 ca mắc tại các bệnh viện trước ngày 30/9/2021.

Theo VTV News, báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội cho biết, tính đến ngày 11/1, toàn thành phố có 50.946 F0 đang điều trị, trong đó có 40.653 F0 điều trị tại nhà.

Cộng dồn đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 77.198 ca mắc. Trong đó ghi nhận 76.776 ca trên địa bàn TP Hà Nội, 209 ca nhập cảnh và 213 ca mắc tại các bệnh viện trước ngày 30/9/2021. Hiện toàn thành phố còn 13/1280 điểm đang phong tỏa.

Giai đoạn thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP đến nay (11/10 - 18h00 ngày 11/01/2022) là 72.651 ca mắc (trung bình 772 ca/ngày); trong đó 72.598 ca trên địa bàn thành phố và 53 ca nhập cảnh.

Thành phố hiện có 50.946 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (133), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (218), tại các bệnh viện của Hà Nội (3.079), cơ sở thu dung điều trị thành phố (1.330), cơ sở thu dung quận, huyện (5.533), theo dõi cách ly tại nhà (40.653). Số bệnh nhân chuyển độ tại cơ sở thu dung là 1 người. Số ca tử vong trong ngày là 11 trường hợp, tổng số người tử vong do COVID-19 từ ngày 29/4/2021 đến nay là 281 người.

Về công tác tiêm chủng, trong ngày 11/1, toàn thành phố tiêm được 62.276 mũi tiêm, nâng tổng số mũi tiêm toàn thành phố đã thực hiện được từ khi triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là 13.350.081 mũi tiêm; 222.786 mũi bổ sung và 1.147.910 mũi vaccine nhắc lại.

Kết quả tiêm chủng cho người trên 18 tuổi đã đạt được tỷ lệ 99,3% mũi 1 và 98,9% mũi 2; tỷ lệ tiêm cho người trên 50 tuổi đạt 98,7% mũi 1 và 96,9% mũi 2; trẻ từ 12-14 tuổi đạt tỷ lệ 99,5% mũi 1, 90,8% mũi 2; trẻ từ 15-17 tuổi đạt tỷ lệ 99,4% mũi 1 và 94% mũi 2.

Cùng với các đơn vị tiêm chủng của thành phố, các bệnh viện trung ương và bộ ngành trên địa bàn đã tiêm được 1.400.323 mũi, trong đó (824.495 mũi 1; 575.828 mũi 2) tính đến hết ngày 14/12/2021.

Theo Zing News, tính tới nay, Hà Nội duy trì mức độ dịch 2 (vùng vàng - nguy cơ). Hà Nội vẫn có 8 quận/huyện cấp độ 3; 20 quận/huyện/thị xã cấp độ 2 và 2 địa bàn xã ở cấp độ 1 (màu xanh). Các đơn vị hành chính cấp độ dịch 3 gồm: Ba Đình, Gia Lâm, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy.

Trước tình hình số ca mắc tăng cao khiến tỷ lệ bệnh nhân nặng và nguy kịch tăng, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết thành phố triển khai 3 giải pháp chính để phòng, chống dịch COVID-19, đó là tập trung tăng cường tiêm vaccine; cung cấp thuốc đầy đủ, kịp thời cho người bệnh và quản lý chặt chẽ bệnh nhân điều trị tại nhà, hạn chế bệnh nhân chuyển tầng.

Mới đây, UBND Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 10/KH-UBND về phòng, chống dịch năm 2022. Theo đó, mục tiêu chung là giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm, khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Các hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như quản lý nhập cảnh, xét nghiệm, tiêm chủng, tổ chức điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà vẫn được ngành y tế thực hiện và phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.