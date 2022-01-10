Người dân về Quảng Ngãi có bắt buộc phải xét nghiệm Covid-19 không?

Tin y tế 10/01/2022 15:41

Sáng ngày 10/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp bàn về việc thay đổi một số biện pháp ứng phó với dịch Covid-19 tại địa phương.

Theo Người Lao Động, sáng ngày 10/1, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp bàn về việc thay đổi một số biện pháp ứng phó với dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Sở Y tế, Quảng Ngãi đang điều trị cho 2.014 ca Covid-19, trong đó hơn 200 bệnh nhân điều trị tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung F0 và hơn 1.800 ca điều trị tại nhà. Tỉ lệ ca bệnh nặng ở mức 0,2%. Số ca tử vong được ghi nhận do Covid-19 là 30.

Tình hình dịch Covid-19 ở TP Quảng Ngãi, các huyện Sơn Hà, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và các KCN trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp nhận số lượng lớn người dân về từ các địa phương khác về quê ăn Tết nên số ca bệnh dự báo sẽ tiếp tục tăng.

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Covid-19, cho biết trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, tỉnh sẽ chuyển hướng thay đổi các biện pháp phòng chống dịch để phù hợp với tình hình thực tế. Tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân về quê đón Tết, an toàn và tiết kiệm.

Trước mắt, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tập trung bao phủ vắc xin và điều trị F0 để giảm tỉ lệ ca bệnh nặng và tử vong; chuẩn bị đầy đủ túi thuốc cho F0 đang điều trị tại nhà; tập trung tăng cường nhân lực cho tuyến y tế cơ sở để thực hiện hiệu quả hỗ trợ điều trị F0 tại nhà.

"Thống nhất điều chỉnh các biện pháp kiểm soát dịch phù hợp với tình hình hiện nay theo hướng không bắt buộc xét nghiệm RT-PCR hay test nhanh Covid-19 đối với người về Quảng Ngãi từ các địa phương khác; điều chỉnh quản lý F0 tại nhà, nơi lưu trú theo hướng an toàn, linh hoạt" - ông Minh nhấn mạnh.

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Cuộc họp sáng ngày 10/1 - Ảnh: Kinh tế và Đô thị

 

Theo Kinh tế và Đô thị, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Y tế tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng Covid-19 mũi 3 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và hoàn thành trong quý I/2022. Hoàn thành 2 mũi vaccine cho trẻ 12 - 17 tuổi trước ngày 31/1/2022. Chuẩn bị đầy đủ túi thuốc điều trị cho F0 đang điều trị tại nhà. Tập trung tăng cường nhân lực cho tuyến y tế cơ sở để thực hiện hiệu quả hỗ trợ điều trị F0 tại nhà.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến cáo người dân không lơi là, chủ quan phòng, chống dịch trong thời gian vui xuân, đón Tết.

Biến chủng Omicron có nguy cơ cao sẽ xâm nhập vào tỉnh, nên cần có phương án chủ động ứng phó với biến thể mới này. Thành viên Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch ở các địa phương trong tỉnh

Theo báo cáo của Sở Y tế, Quảng Ngãi đang điều trị cho 2.014 ca Covid-19, trong đó có hơn 200 bệnh nhân điều trị tại cơ sở y tế, khu cách ly tập trung F0 và hơn 1.800 ca điều trị tại nhà. Tỷ lệ ca bệnh nặng ở mức 0,2%. Số ca tử vong được ghi nhận do Covid-19 là 30.

Tình hình dịch Covid-19 ở TP Quảng Ngãi, huyện Sơn Hà, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và các KCN trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp. 

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp nhận số lượng lớn người dân từ các địa phương khác về quê ăn Tết nên số ca bệnh sẽ tiếp tục tăng.

Sở Y tế kiến nghị UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức, thực hiện quản lý và chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình mới. Các địa phương yêu cầu, cần tập trung nguồn lực cho tuyến y tế cơ sở để thực hiện tốt công tác điều trị F0 tại nhà.

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