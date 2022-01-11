Xuất hiện 'kit xét nghiệm phát hiện Omicron', Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế thông tin làm rõ

Tin y tế 11/01/2022 09:18

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế có văn bản thông báo chính thức về việc có hay không bộ xét nghiệm phát hiện Omicron.

Theo Tuổi Trẻ, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu Bộ Y tế có văn bản thông báo chính thức về việc có hay không kit xét nghiệm phát hiện Omicron, công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Cụ thể, thời gian gần đây xuất hiện nhiều hội, nhóm trên các trang mạng xã hội gần đây liên tục rao bán các loại kit xét nghiệm được cho là có khả năng phát hiện biến chủng Omicron.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, muốn xác định được một ca mắc thuộc biến chủng gì cần phải trải qua quy trình giải mã trình tự gene rất phức tạp. Hiện nay không có kit xét nghiệm thương mại nào được bán trên thị trường để kiểm tra ra biến chủng Omicron.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế có văn bản thông báo chính thức về việc có hay không kit xét nghiệm phát hiện Omicron, công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

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Thời gian gần đây xuất hiện nhiều hội, nhóm trên các trang mạng xã hội gần đây liên tục rao bán các loại kit xét nghiệm được cho là có khả năng phát hiện biến chủng Omicron - Ảnh minh họa: Internet

Theo Dân Việt, Bộ Y tế thông tin, đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 31 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. HCM (12), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

Bộ Y tế đánh giá nguy cơ xâm nhập và lây lan từ Omicron là rất lớn. Từ đầu tháng 12, các địa phương được yêu cầu tăng cường biện pháp phòng chống dịch; giám sát, xét nghiệm, cách ly người nhập cảnh, đặc biệt là trường hợp đến/đi về từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới. Mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm Omicron được gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để xét nghiệm, giải trình tự gene virus.

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