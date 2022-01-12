Hà Nội: Thêm gần 3.000 trường hợp F0, quận Ba Đình nhiều ca nhất trong vòng 24h

Tin y tế 12/01/2022 19:21

Ngày 12/1, Hà Nội ghi nhận 2.948 ca mắc COVID-19. Đây là lần đầu tiên thành phố ghi nhận số ca mắc mới trong 24 giờ vượt 2.900 ca.

Theo báo Tin Tức, Sở Y tế Hà Nội thông tin, từ 18 giờ ngày 11/1/2022 đến 18 giờ ngày 12/1/2022, Hà Nội ghi nhận 2.948 ca nhiễm mới SARS-CoV-2.

Các ca nhiễm mới phân bố tại 395 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Ba Đình (116); Hoài Đức (111); Bắc Từ Liêm (98); Long Biên (94); Hoàn Kiếm (93); Đống Đa (83) … Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 79.615 ca.

Để đảm bảo miễn dịch cho người dân, Hà Nội đang tích cực triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi bổ sung và nhắc lại. Đến nay, Hà Nội đã tiêm được hơn 221 nghìn mũi tiêm bổ sung và hơn 1 triệu mũi nhắc lại.

Hiện tại, các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, như giám sát nhập cảnh, xét nghiệm, tiêm chủng, tổ chức điều trị tại bệnh viện, cơ sở thu dung và hỗ trợ người bệnh điều trị tại nhà vẫn đang được ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Theo Tuổi Trẻ, tính đến thời điểm này, Việt Nam đã ghi nhận 31 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP.HCM (12), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.958.719 ca nhiễm, riêng từ 27/4/2021 số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.952.594 ca, trong đó có 1.633.082 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 38.943 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 1.635.899 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.032 ca, trong đó: Thở oxy qua mặt nạ: 4.304 ca; Thở oxy dòng cao HFNC: 834 ca; Thở máy không xâm lấn: 151 ca; Thở máy xâm lấn: 724 ca; ECMO: 19 ca.

Theo Tiền Phong, số liệu cập nhật đến ngày 11/1 cho thấy, toàn thành phố có 50.946 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly.

Trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có 133 trường hợp; Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 218 trường hợp; tại các bệnh viện của Hà Nội là 3.079 trường hợp; cơ sở thu dung điều trị thành phố 1.330 trường hợp; cơ sở thu dung quận, huyện 5.533 trường hợp; theo dõi cách ly tại nhà 40.653 trường hợp.

Số ca tử vong trong ngày 10/1 là 11 trường hợp nâng tổng số người tử vong do COVID-19 từ ngày 29/4/2021 đến nay là 281 người.

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