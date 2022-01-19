Bí thư Thành ủy TP.HCM thông tin về ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng

Tin y tế 19/01/2022 15:13

Bí thư Thành ủy TP.HCM nói rõ, điều đáng lo là thành phố đã có người nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng.

Theo báo Tuổi Trẻ, sáng 19/1, phát biểu tại buổi họp mặt báo chí, xuất bản, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ một thông tin là số bệnh nhân COVID-19 tử vong tại TP.HCM hôm nay là 9 ca, trong đó có 3 ca từ các tỉnh chuyển đến. Ông Nên cũng thông tin về việc TP.HCM vừa phát hiện chùm ca nhiễm COVID-19 thuộc biến chủng Omicron trong một gia đình liên quan đến một người thân đi từ nước ngoài về.

Theo VietNamNet, Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ một tin không vui, khi TP.HCM vừa phát hiện một chùm ca Omicron lây nhiễm từ cộng đồng trong một gia đình do có người về từ Khánh Hòa. Sau khi phát hiện có lây nhiễm, TP.HCM đang khoanh vùng, truy vết và thần tốc để ngăn chặn lây lan của chùm ca này.

"Đó là sự nỗ lực tối đa của ngành y tế và các cơ quan chức năng. Nói thế để chúng ta lo và cảnh giác" - Bí thư Nguyễn Văn Nên lưu ý.

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Bí thư Thành ủy TP.HCM thông tin TP.HCM vừa phát hiện chùm ca nhiễm COVID-19 thuộc biến chủng Omicron trong một gia đình liên quan đến một người thân từ nước ngoài về - Ảnh: VietNamNet

 Được biết, thành phố đã phát hiện 3 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng.

Cụ thể, 3 trường hợp này ngụ tại huyện Bình Chánh, quận 11 và quận Gò Vấp (TP.HCM). Ngay trong chiều 18/1, Bệnh viện 30/4 đã có buổi làm việc với các chuyên gia của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) về các trường hợp trên.

Theo đó, vào ngày 15/1, Bệnh viện 30/4 nhận được một số mẫu xét nghiệm đề nghị xét nghiệm PCR. Kết quả xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 bằng qui trình TapPath (Thermal Fisher Scientifie) tại đây phát hiện gene S bất thường. Trong khi PCR các gene mục tiêu khác cho kết quả bình thường. Chính điều này đã gây sự chú ý của các kỹ thuật viên và được báo cáo với lãnh đạo Bệnh viện. 

Ngày 16/1, các mẫu xét nghiệm được gửi tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để thực hiện giải trình tự gene xác định biến thể SARS-CoV-2.

Chiều ngày 18/1, kết quả thu được 3 bộ gene từ 3 mẫu bệnh phẩm mang đi giải mã định danh bằng phần mềm chuyên dụng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho thấy cả 3 bộ gene này thuộc biến chủng Omicron ( BA.1).

Đây được xem là 3 ca Covid-19 nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện tại cộng đồng và nhờ từ sự cảnh giác của các kỹ thuật viên BV 30-4. Các trường hợp bệnh nhân trên cũng đã được báo cáo tới Sở Y tế TP.HCM. 

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