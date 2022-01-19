NÓNG: TP.HCM phát hiện 3 ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng đầu tiên

Giám đốc Bệnh viện 30/4, Bộ Công an cho biết 3 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng tại TP.HCM đã được phát hiện.

Theo chia sẻ thông tin từ báo Tiền Phong, vào sáng ngày 19/1, Bệnh viện 30/4 Bộ Công an cho biết, tại đây vừa phát hiện 3 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron ngoài cộng đồng. Bệnh viện này đã thông báo cho ngành y tế TPHCM chủ động các biện pháp ứng phó, ngăn chặn nguy cơ lây lan.

Cụ thể, các trường hợp nhiễm biến chủng mới là mẫu bệnh phẩm của 3 bệnh nhân có tên: K. (SN 1987, ngụ tại huyện Bình Chánh); T. (SN 1991, ngụ quận 11) và H. (SN 1976, ngụ quận Gò Vấp). Ngay sau khi phát hiện các trường hợp trên, Bệnh viện 30/4 đã có buổi làm việc với các chuyên gia của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) về các trường hợp trên.

TP.HCM xuất hiện 3 ca nhiễm biến chủng Omicron ngoài cộng đồng - Ảnh: Internet

Trước đó, Vietnamnet đưa tin, vào ngày 15/1, Bệnh viện 30/4 nhận được một số mẫu xét nghiệm đề nghị xét nghiệm PCR. Kết quả xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 bằng qui trình TapPath (Thermal Fisher Scientifie) tại đây phát hiện gene S bất thường. Trong khi PCR các gene mục tiêu khác cho kết quả bình thường. Chính điều này đã gây sự chú ý của các kỹ thuật viên và được báo cáo với lãnh đạo Bệnh viện. Sau đó, các mẫu xét nghiệm được gửi tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để thực hiện giải trình tự gene xác định biến thể SARS-CoV-2.

Chiều ngày 18/1, kết quả thu được 3 bộ gene từ 3 mẫu bệnh phẩm mang đi giải mã định danh bằng phần mềm chuyên dụng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho thấy cả 3 bộ gene này thuộc biến chủng Omicron (BA.1). Đây được xem là 3 ca Covid-19 nhiễm biến thể Omicron đầu tiên được phát hiện ra tại cộng đồng.

Các trường hợp bệnh nhân trên cũng đã được báo cáo tới Sở Y tế TP.HCM. Tính tới thời điểm hiện tại, TP.HCM ghi nhận có 33 ca nhiễm biến thể Omicron và được cách ly theo đúng quy định. Trường hợp nặng nhất là một bệnh nhân 82 tuổi có nhiều bệnh nền, từ Mỹ về Việt Nam, hiện được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM.

Hà Nội tiếp tục vượt ngưỡng 2.900 ca mắc COVID-19 trong ngày 18/1 Hiện toàn thành phố có 61.147 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly; trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 135, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 220, tại các bệnh viện của Hà Nội là 3.517, cơ sở thu dung điều trị thành phố 1.269, cơ sở thu dung quận, huyện 5.367 và theo dõi cách ly tại nhà 50.639.

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