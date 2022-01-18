Hà Nội tiếp tục vượt ngưỡng 2.900 ca mắc COVID-19 trong ngày 18/1

Hiện toàn thành phố có 61.147 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly; trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 135, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 220, tại các bệnh viện của Hà Nội là 3.517, cơ sở thu dung điều trị thành phố 1.269, cơ sở thu dung quận, huyện 5.367 và theo dõi cách ly tại nhà 50.639.

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 18/1, Hà Nội ghi nhận 2.935 ca mắc COVID, có 13 ca tử vong.

Cụ thể, một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Đống Đa (136); Hoàng Mai (133); Gia Lâm (118); Đông Anh (109).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021): 97.260 ca.

Hiện toàn thành phố có 61.147 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly; trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 135, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 220, tại các bệnh viện của Hà Nội là 3.517, cơ sở thu dung điều trị thành phố 1.269, cơ sở thu dung quận, huyện 5.367 và theo dõi cách ly tại nhà 50.639.

Số ca tử vong trong ngày là 13 trường hợp, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 từ ngày 29/4 đến nay là 364 người.

Về công tác tiêm chủng, trong ngày 17/1/2022, toàn thành phố tiêm được 51.253 mũi tiêm, nâng tổng số mũi tiêm đã thực hiện được từ khi triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là 13.785.135 mũi tiêm; 257.198 mũi bổ sung và 1.507.055 mũi vaccine nhắc lại.

Cụ thể, kết quả tiêm chủng cho người trên 18 tuổi đã đạt được tỷ lệ 99,6% mũi 1 và 99,3% mũi 2; tỷ lệ tiêm cho người trên 50 tuổi đạt 99,2% mũi 1 và 98% mũi 2; trẻ từ 12-14 tuổi đạt tỷ lệ 99,7% mũi 1, 97,5% mũi 2; trẻ từ 15-17 tuổi đạt tỷ lệ 99,6% mũi 1 và 97,3% mũi 2.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-tiep-tuc-vuot-nguong-2900-ca-mac-covid-19-trong-ngay-18-1-446776.html