Bộ Y tế: Đề xuất mua 21,9 triệu liều vaccine COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Bộ Y tế cũng cho biết đang tích cực chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5- 11 tuổi và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Theo Sức khỏe và Đời sống, trong báo cáo tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022, Bộ Y tế cho biết đề xuất Chính phủ cho phép mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer để tiêm cho trẻ 5-11 tuổi, chấp nhận có thể thừa vaccine.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng thường xuyên, liên tục trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới về vấn đề khoa học trong tiêm vaccine cho trẻ ở độ tuổi này để vừa đảm bảo tính bảo vệ cho trẻ nhưng quan trọng nhất vẫn là tính an toàn;

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi đã được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo, tuy nhiên đến nay WHO chưa có bất kỳ khuyến cáo chính thống nào về tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi, vì vậy Bộ Y tế làm việc rất thận trọng, khoa học và khách quan trên cơ sở tham khảo tất cả các chương trình tiêm của tất cả các nước. Hiện đã có một số nước triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi trở lên.

Tiếp đến phải tính đến khả năng chấp nhận của cộng đồng vì vậy Thủ tướng đã giao Bộ Y tế đánh giá, điều tra xã hội học trong tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế có trách nhiệm truyền thông nâng cao nhận thức của người dân với tiêm vaccine cho trẻ em vì với đối tượng này khi tiêm sẽ khó khăn hơn người lớn.

"Đây là vấn đề hết sức quan trọng. Chúng ta không thể nóng vội, mà phải đi từng bước chắc chắn, đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ"- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Theo VnExpress, tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi nên được nghiên cứu, tham khảo các nước để triển khai theo khuyến cáo khoa học, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Ông cũng phát động chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 1/2 đến 28/2.

Hồi tháng 12/2021, Thủ tướng giao các cơ quan nghiên cứu, xin ý kiến cấp có thẩm quyền về phương án tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên, nhằm sớm mở cửa lại trường học ở các tỉnh, thành phố. Ngày 11/1, Bộ Y tế cho biết đã xây dựng kế hoạch tiêm cho nhóm trẻ này, báo cáo Chính phủ chờ phê duyệt, chưa rõ thời gian triển khai. TP HCM cũng đã đề xuất Bộ Y tế cho phép tiêm chủng trẻ em 3-12 tuổi hồi cuối tháng 11/2021.