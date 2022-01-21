Hà Nội: Thêm hơn 2.800 ca mắc Covid-19 mới, có 612 ca cộng đồng

Bản tin COVID-19 Hà Nội ngày 21/1 do Sở Y tế phát đi tối nay cho thấy, số ca mắc Covid-19 ở thành phố vẫn tăng cao, ghi nhận hơn 2.800 trường hợp. Trong đó có 622 ca cộng đồng. Toàn thành phố có hơn 65.000 F0 đang điều trị.

Theo Sức khỏe và Đời sống, bản tin COVID-19 Hà Nội ngày 21/1 do Sở Y tế phát đi tối nay cho thấy 24 giờ qua TP ghi nhận 2.805 ca bệnh mới, trong đó có 622 ca cộng đồng. Toàn thành phố có hơn 65.000 F0 đang điều trị.

Hơn 2.800 ca COVID-19 mới ở Hà Nội phân bố tại 385 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Gia Lâm (122); Hoàng Mai (112); Đống Đa (106); Thanh Trì (98); Bắc Từ Liêm (95); Nam Từ Liêm (93).

Từ 29/4 đến nay Hà Nội ghi nhận 105.861 ca với 425 ca tử vong. 3 ngày gần đây, số ca tử vong do COVID-19 ở Hà Nội ghi nhận 16-23 ca/ngày.

Ngày 21/1, Hà Nội thêm hơn 2.800 F0 mới - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo báo Pháp luật Việt Nam, hiện toàn thành phố có 65.185 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly. Trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (138), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (223), tại các bệnh viện của Hà Nội là (3443), cơ sở thu dung điều trị thành phố (1096), cơ sở thu dung quận, huyện (5376), theo dõi cách ly tại nhà (54.909).

Số ca tử vong trong ngày hôm qua (20/1) là 23 trường hợp, tổng số người tử vong do COVID-19 từ ngày 29/4 đến nay là 425 người.

Trong ngày 20/1/2022, toàn thành phố tiêm được 98.729 mũi tiêm, nâng tổng số mũi tiêm toàn thành phố đã thực hiện được từ khi triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là 14.021.749 mũi tiêm; 233.858 mũi bổ sung và 1.716.454 mũi vaccine nhắc lại.

Ngày 21/1, Việt Nam ghi nhận 15.935 F0, đến nay đã có 133 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron Tính từ 16h ngày 20/01 đến 16h ngày 21/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.935 ca nhiễm mới, trong đó 34 ca nhập cảnh và 15.901 ca ghi nhận trong nước (giảm 736 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố.

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