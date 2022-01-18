Hiệu quả của vaccine AstraZeneca sau khi tiêm mũi 3: 'Tạo kháng thể chống lại các biến thể, thậm chí là Omicron'

Mới đây, công ty dược AstraZeneca công bố dữ liệu mới về hiệu quả của việc tiêm mũi 3 vaccine AstraZeneca – Oxford trong phòng ngừa COVID-19.

Theo Forbes đưa tin, công ty dược AstraZeneca cho biết vaccine AstraZeneca – Oxford (vaccine có tên Vaxzevria) khi được dùng để tiêm mũi 3 sẽ tạo ra phản ứng kháng thể mạnh mẽ hơn chống lại các biến thể của coronavirus, bao gồm biến thể Alpha, Beta, Gamma, Delta và thậm chí cả Omicron. Cụ thể, sự gia tăng phản ứng kháng thể đã được quan sát thấy ở những người trước đó đã tiêm vaccine AstraZeneca hoặc vaccine mRNA — loại do Pfizer - BioNTech và Moderna sản xuất. Và dữ liệu an toàn từ thử nghiệm cho thấy mũi 3 vaccine AstraZeneca thường được dung nạp tốt. Ngoài ra, dữ liệu này cung cấp thêm bằng chứng ủng hộ việc sử dụng vaccine AstraZeneca để tiêm mũi 3 bất kể loại vaccine tiêm trước đó.

Mũi 3 của vaccine AstraZeneca tạo ra phản ứng kháng thể mạnh mẽ hơn chống lại các biến thể của coronavirus - Ảnh: Internet Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng mũi ba của AstraZeneca làm tăng mức kháng thể sau khi tiêm vaccine Sinovac. Dữ liệu thực tế từ Singapore cho thấy vaccine Sinovac ít hiệu quả hơn so với vaccine Pfizer và Moderna trong việc ngăn ngừa tử vong. Công ty này cũng cho biết họ đang gửi dữ liệu cho các cơ quan y tế trên toàn thế giới "do nhu cầu cấp thiết về liều tăng cường thứ ba". Mene Pangalos, Phó Chủ tịch Điều hành về Nghiên cứu và Phát triển Dược phẩm sinh học của AstraZeneca, cho biết dữ liệu này cho thấy vaccine AstraZeneca "có vai trò quan trọng của một một liều tăng cường thứ ba, kể cả khi được sử dụng sau các loại vaccine khác".

Việc sử dụng vaccine AstraZeneca để tiêm mũi 3 bất kể loại vaccine tiêm trước đó - Ảnh: Internet Khi việc tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 bắt đầu được triển khai tại Việt Nam, nhiều người đặt ra câu hỏi loại vaccine nào có hiệu quả cao nhất. Click vào đây để đọc thêm về hiệu quả của vaccine Pfizer, vaccine Moderna và vaccine AstraZeneca khi được sử dụng làm liều tăng cường. Bên cạnh đó, một vấn đề khác cũng được nhiều người quan tâm chính là tác dụng phụ sau tiêm mũi 3. Nhiều người tiêm mũi 3 cảm thấy không thấy tác dụng phụ nên rất lo lắng, không biết vaccine có hiệu quả không. Tuy nhiên, các chuyên gia hàng đầu nhấn mạnh tác dụng phụ không phải là thước đo vaccine có hoạt động hay không.

Giám đốc của Pfizer tiết lộ vaccine ngừa Omicron sẽ sẵn sàng vào tháng 3/2022 Vào ngày 10/3, Giám đốc điều hành tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer, ông Albert Bourla cho biết công ty ông đang phát triển một loại vaccine được thiết kế nhắm cụ thể vào biến thể Omicron và có thể sẵn sàng tung ra thị trường vào tháng 3.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hieu-qua-cua-vaccine-astrazeneca-sau-khi-tiem-mui-3-tao-khang-the-chong-lai-cac-bien-the-tham-chi-la-omicron-446734.html