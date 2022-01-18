Phát hiện MỚI về tác dụng của mũi tiêm thứ 4 đối với biến chủng Omicron

Các chuyên gia khẳng định: "Mũi vaccine COVID-19 thứ 4 làm tăng số lượng kháng thể, thậm chí cao hơn so với mức kháng thể có được sau mũi vaccine thứ 3".

Mới đây, một nghiên cứu ở Israel có phát hiện gây sốc về hiệu quả của mũi vaccine thứ 4 COVID-19 đối với việc ngăn ngừa lây nhiễm Omicron.

Cụ thể, công bố trên tờ The Sun, Giám đốc Đơn vị Bệnh Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế Sheba của Israel, bà Gili Regev-Yochay cho biết họ đang thử nghiệm tiêm mũi thứ 4 cho các nhân viên của mình và nghiên cứu tác dụng của mũi thứ 4 vaccine Pfizer ở 154 người sau hai tuần tiêm và vaccine Moderna ở 120 người sau một tuần tiêm.

Để thực hiện nghiên cứu, các nhà khoa học đã so sánh kết quả của thử nghiệm trên với nhóm đối chứng không được tiêm mũi thứ 4. Vị nữ Giám đốc cho biết thêm những người trong nhóm tiêm vaccine Moderna trước đó đã tiêm 3 mũi vaccine Pfizer.

Theo đó, mũi vaccine COVID-19 thứ 4 đã làm tăng số lượng kháng thể "thậm chí cao hơn so với mức kháng thể có được sau mũi vaccine thứ 3".

"Tuy nhiên, điều này có lẽ là không đủ đối với Omicron," bà Gili Regev-Yochay nói với các phóng viên. "Hiện tại, chúng tôi chỉ biết rằng mức độ kháng thể cần thiết để bảo vệ và không bị nhiễm bệnh do Omicron có lẽ là quá cao đối với vaccine, ngay cả khi đó là một loại vaccine tốt", bà Gili Regev-Yochay cho biết.

Đây là phát hiện đầu tiên trên thế giới về hiệu quả của mũi thứ 4 vaccine COVID-19 đối với biến thể Omicron. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nghiên cứu sơ bộ và chưa được công bố.

Israel là quốc gia tiên phong triển khai tiêm vaccine COVID-19 cách đây một năm và tháng trước họ bắt đầu tiêm mũi thứ tư, hay còn gọi là mũi tăng cường thứ 2 cho những người dễ bị tổn thương và có nguy cơ cao như người cao tuổi và đội ngũ nhân viên y tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-moi-ve-tac-dung-cua-mui-tiem-thu-4-doi-voi-bien-chung-omicron-446696.html