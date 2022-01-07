Anh công bố 20 triệu chứng nhiễm Omicron phổ biến nhất hiện nay

Nhóm chuyên gia của Nghiên cứu ZOE COVID vừa công bố danh sách 20 triệu chứng nhiễm Omicron phổ biến nhất hiện nay.

Theo chia sẻ thông tin từ The Sun, nhóm chuyên gia của Nghiên cứu ZOE COVID vừa công bố danh sách 20 triệu chứng nhiễm Omicron phổ biến nhất. Theo chia sẻ, một loạt các nghiên cứu gần đây cho thấy Omicron gây ra các triệu chứng nhẹ hơn các biến thể khác, với báo cáo chính thức đầu tiên của Vương quốc Anh cho thấy nguy cơ nhập viện của Omicron thấp hơn từ 50 đến 70% so với biến thể Delta.

Bên cạnh đó, theo Healthline đưa tin, ở người bị nhiễm Omicron, hai triệu chứng lạ xuất hiện là đau mắt đỏ hoặc viêm kết mạc và rụng tóc. Cụ thể, sự bất thường ở mắt có thể xuất hiện cùng với các triệu chứng khác, trong khoảng 2 ngày sau khi tiếp xúc nguồn bệnh. Trong khi đó, hiện tượng rụng tóc nhiều khả năng xảy ra gần cuối đợt bệnh.

Virus xâm nhập vào các tế bào của cơ thể thông qua các thụ thể đối với enzym ACE2. Các thụ thể ACE2 được tìm thấy trong các vị trí khác nhau của mắt như võng mạc, mí mắt. Mặc dù rụng tóc không phải là một triệu chứng điển hình của Covid-19, nhưng theo Hiệp hội Da liễu Mỹ, rụng tóc khá phổ biến sau một cơn sốt.

20 triệu chứng phổ biến nhất khi bệnh nhân nhiễm Omicron: - Đau đầu - Sổ mũi - Mệt mỏi - Hắt hơi - Viêm họng - Ho dai dẳng - Giọng khàn - Ớn lạnh hoặc rùng mình - Sốt - Chóng mặt - Sương mù não - Thay đổi khứu giác - Đau nhức mắt - Đau cơ bất thường - Bỏ bữa - Mất khứu giác - Đau ngực - Sưng hạch - Cảm thấy chán nản

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