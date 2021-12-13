Theo trang Reuters đưa tin, một bệnh nhân đã tử vong tại Anh sau khi nhiễm biến thể Omicron. Thủ tướng Boris Johnson thông báo với giới truyền thông: "Đáng buồn là ít nhất một bệnh nhân đã được xác nhận là đã chết với Omicron. Tôi nghĩ ý tưởng cho rằng đây là chủng nhẹ hơn của virus cần được dẹp sang một bên. Chúng ta cần nhìn nhận tốc độ lây lan khủng khiếp của nó trong cộng đồng, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là tiêm liều vaccine tăng cường".

Kể từ khi các trường hợp nhiễ, biến chủng Omicron đầu tiên được phát hiện vào ngày 27/11, Thủ tướng Anh đã áp dụng các hạn chế cứng rắn hơn. Đồng thời, ông kêu gọi mọi người tiêm phòng tăng cường để ngăn chặn dịch vụ y tế bị quá tải. Một chiếc xe cấp cứu chạy ngang qua Bệnh viện St Thomas khi sự lây lan của bệnh coronavirus (COVID-19) vẫn tiếp tục ở London, Anh - Ảnh: REUTERS