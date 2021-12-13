Anh xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên do biến thể Omicron

Thế giới 13/12/2021 20:12

Vào ngày 13/12, Thủ tướng Anh thông báo một ca nhiễm biến chủng Omicron đã tử vong.

Theo trang Reuters đưa tin, một bệnh nhân đã tử vong tại Anh sau khi nhiễm biến thể Omicron. Thủ tướng Boris Johnson thông báo với giới truyền thông: "Đáng buồn là ít nhất một bệnh nhân đã được xác nhận là đã chết với Omicron. Tôi nghĩ ý tưởng cho rằng đây là chủng nhẹ hơn của virus cần được dẹp sang một bên. Chúng ta cần nhìn nhận tốc độ lây lan khủng khiếp của nó trong cộng đồng, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là tiêm liều vaccine tăng cường".

Kể từ khi các trường hợp nhiễ, biến chủng Omicron đầu tiên được phát hiện vào ngày 27/11, Thủ tướng Anh đã áp dụng các hạn chế cứng rắn hơn. Đồng thời, ông kêu gọi mọi người tiêm phòng tăng cường để ngăn chặn dịch vụ y tế bị quá tải. 

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Một chiếc xe cấp cứu chạy ngang qua Bệnh viện St Thomas khi sự lây lan của bệnh coronavirus (COVID-19) vẫn tiếp tục ở London, Anh - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Y tế Sajid Javid cho biết biến thể Omicron coronavirus đang lây lan với tốc độ "phi thường" và hiện chiếm khoảng 40% các ca nhiễm ở London. Ông nói: "Số ca nhiễm tăng gấp đôi cứ sau hai đến ba ngày. Chúng ta đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm mới và trở lại cuộc chạy đua giữa vaccine và virus".

Triệu chứng của người nhiễm Omicron có thể nhẹ hơn các chủng khác, nhưng tốc độ lây nhiễm cao có thể khiến hệ thống y tế quá tải nếu chính phủ không hành động.

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Người dân xếp hàng chờ tiêm mũi tiêm nhắc lại bên ngoài trung tâm tiêm chủng ở Manchester, Anh - Ảnh: REUTERS

Bên cạnh đó, AFP chia sẻ thông tin, 4 lãnh đạo y tế của Anh, Wales, Scotland và Bắc Ireland cho biết việc nâng cấp độ cảnh báo dịch được đưa ra theo khuyến cáo từ Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh.

Các quan chức này đánh giá tiêm mũi tăng cường là cần thiết vì khả năng bảo vệ của vaccine có thể bị suy giảm trước biến chủng Omicron và mũi tiêm thứ ba, sử dụng vaccine Pfizer và Moderna, đều giúp tăng phản ứng miễn dịch và cho thấy hiệu quả tốt.

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Từ khóa:   biến thể Omicron dịch bệnh Corona Anh

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