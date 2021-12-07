Các bác sĩ Nam Phi điều trị cho bệnh nhân bị nhiễm Omicron đã cung cấp những biểu hiện khác của người nhiễm biến thể Omicron so với các ca Covid-19 trước đây.

Trang Independent dẫn lời bác sĩ Nam Phi cho biết những triệu chứng của người nhiễm biến thể Omicron có thể nhẹ hơn so với những người nhiễm biến thể Delta, vốn đang chiếm ưu thế trên toàn cầu hiện nay, mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, hiện còn quá sớm để kết luận về mức độ lây lan của biến thể mới. Tuy nhiên, mọi người vẫn phải cảnh giác và phản ứng phù hợp nếu phát hiện ra các dấu hiệu nhiễm biến thể mới.

Dù chưa có nhiều dữ liệu về các triệu chứng nhưng các bác sĩ ở Nam Phi đã cung cấp những thông tin quan trọng. Bác sĩ đa khoa Unben Pillay liệt kê các biểu hiện bệnh của người nhiễm Omicron. Một dấu hiệu có thể xuất hiện là đổ mồ hôi ban đêm. Khi đó, quần áo, chăn ga của người bệnh bị ướt đẫm dù họ đang ngủ ở nơi thoáng mát.

Bác sĩ Pillay chia sẻ thêm rằng các bệnh nhân có biểu hiện ho khan, sốt và đau nhức cơ thể. Những người đã tiêm chủng đầy đủ có xu hướng bệnh nhẹ và phục hồi tốt hơn.

Mặc dù bằng chứng hiện nay rất hiếm nhưng có một số dấu hiệu đáng khích lệ rằng các loại vắc xin hiện tại sẽ cung cấp biện pháp bảo vệ chống lại Omicron. Đặc biệt, các mũi tiêm tăng cường sẽ bổ sung lớp bảo vệ chống lại Covid-19.

Dữ liệu thực tế từ Israel và Vương quốc Anh chỉ ra, liều tăng cường của một trong những loại vắc xin dựa trên công nghệ mRNA được sử dụng rộng rãi làm giảm đáng kể khả năng mắc bệnh SARS-CoV-2. Tuy nhiên, mức độ chống lại biến thể Omicron của liều vắc xin tăng cường vẫn chưa được xác định.

Tổ chức Y tế Thế giới - WHO cho biết trên thế giới hiện chưa có ca tử vong nào liên quan tới biến thể Omicron. Tuy nhiên, số ca đang tăng ngày càng nhanh và lan tới gần 50 nước trên thế giới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-phi-tiet-lo-benh-nhan-nhiem-bien-the-omicron-xuat-hien-trieu-chung-la-vao-ban-dem-440274.html