Những bức hình siêu vui nhộn được giải quốc tế 2021 về động vật hoang dã

Thế giới 05/12/2021 16:03

Cuộc thi Nhiếp ảnh thiên nhiên hài hước (Comedy Wildlife Photo Adwards) ra đời từ năm 2015 do nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Paul Joynson-Hick sáng lập. Giải thưởng này đã thu hút không ít người tham gia, quy mô của cuộc thi đã lan rộng trên phạm vi toàn cầu.

Cuộc thi Nhiếp ảnh thiên nhiên hài hước (Comedy Wildlife Photo Adwards) ra đời từ năm 2015 do nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Paul Joynson-Hick sáng lập. Năm nay, các bức ảnh được chọn từ hơn 7.000 bài dự thi từ khắp nơi trên thế giới. Hơn nữa, mỗi năm Comedy Wildlife Photography Awards lại hỗ trợ một tổ chức từ thiện khác nhau, lần này là Dự án Đười ươi Gunung Palung - một phong trào bảo vệ đười ươi hoang dã. 

Cuộc thi nhanh chóng nổi tiếng và những người chiến thắng cuộc thi trong năm nay đã được công bố trước hàng triệu khán giả trên chương trình "The One Show" của đài BBC. Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng tại vòng chung kết cuộc thi năm 2021.

Người chiến thắng chung cuộc thuộc về bức ảnh tên "Ouch!" của nhiếp ảnh gia Ken Jensen.

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Trong kỳ nghỉ ở Trung Quốc, nhiếp ảnh gia Ken Jensen đã chụp bức ảnh này khi đang qua cây cầu chảy qua sông Xun ở Longsheng Gorge, Vân Nam vào năm 2016. Ken đã giành được một chuyến đi ở Kenya Masai Mara, một chiếc cúp thủ công được làm ở Tanzania, và một túi ảnh đặt làm riêng với bức ảnh đoạt giải này.

Ken Jensen chia sẻ: "Một con khỉ tơ vàng ở Vân Nam (Trung Quốc), đây thực sự là một biểu hiện của sự hung hãn, tuy nhiên con khỉ đang ở tình huống trông khá đau đớn!".

Chiến thắng giải thưởng Sinh vật trên đất liền: Bức ảnh "Ninja cày hương" của Alex Walker

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Một con đại bàng hùng vĩ dường như bị ngăn cản bởi một con cầy thảo nguyên dũng cảm. Arthur Trevino cho hay: "Khi con đại bàng hói này bỏ lỡ mất cơ hội săn cầy thảo nguyên thì con cầy đã bất ngờ nhảy về phía trước. Điều đó khiến đại bàng giật mình trong khoảng thời gian đủ để con cầy tinh nghịch bỏ chạy vào cái hang gần đó".

Bức ảnh chụp cho sinh vật trong không trung và ảnh do People's Choice bình chọn

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John Speirs nói: "Tôi đang chụp ảnh những chú chim bồ câu đang bay thì chiếc lá này đáp xuống mặt chú chim. Bức ảnh cũng giành được vị trí đầu tiên trong hạng mục Động vật biết bay".

Chiến thắng giải thưởng Sinh vật dưới biển: Bức ảnh "Thời gian học" của Chee Kee Teo

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Một bức ảnh tuyệt đẹp cho thấy một chú rái cá con được mẹ dẫn xuống nước. Nhiếp ảnh gia đã bắt gặp một biểu cảm rất bối rối khi người mẹ khuyến khích đứa con của mình xuống nước.

Chee Kee Teo cho biết: "Một con rái cá có lớp lông mịn "cắn" rái cá con để đưa nó đi học bơi".

Chiến thắng giải thưởng Hạng mục Video năm 2021

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Người chiến thắng giải thưởng Hạng mục Video năm 2021 thuộc về clip của nhiếp ảnh gia Ấn Độ Rahul Lakhuni, có tựa đề là "Ôm người bạn thân nhất sau khi khóa môi". Đoạn video ghi lại khoảnh khắc một con bói cá cổ trắng "húc" vào ngay khi "ôm" người bạn của mình.

Giải thưởng tuyệt vời trên Internet

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Bức ảnh "Niềm vui tắm bùn" của nhiếp ảnh gia Vicki Jauron đã chiến thắng hạng mục này. Vicki Jauron cho biết: "Một chú voi đang thể hiện niềm vui khi được tắm bùn trên bờ hồ Kariba ở Zimbabwe vào một buổi chiều nóng nực".

Những bức ảnh nhận được "cơn mưa" lời khen:

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'Xem ai nhảy cao' - Ảnh: Chu Han Lin
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Đại bàng hói hùng vĩ và duyên dáng - Ảnh: David Eppley
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'Khỉ vòi ôm cây' - Ảnh: Jakub Hodan - Ảnh minh họa: Internet
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Chồn con với 'bí mật' không thể nói - Ảnh: Jan Piecha
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Chuột túi xám phương Tây 'đã bỏ lỡ' cú đá khi đang chiến đấu - Ảnh: Lea Scaddan
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'Làm thế nào để bạn mở được cái cửa sổ chết tiệt đó?' - Ảnh: Nicolas de VAULX
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Gấu con chơi 'trốn tìm' - Ảnh: Pal Marchhart
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'Tôi hiểu bạn' - Ảnh: Roland Kranitz

Những tác phẩm này gợi lên sự cảm xúc và đồng cảm của con người nhằm giúp thúc đẩy bảo tồn động vật hoang dã.

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Từ khóa:   Thế giới động vật động vật hoang dã ảnh hài hước

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