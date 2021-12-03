Một quan chức y tế hàng đầu tại Nga cảnh báo virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trong cơ thể người bệnh một khoảng thời gian tương đối dài.

Vào ngày 2/12, Đài RT dẫn thông tin từ một trong những quan chức y tế hàng đầu của Nga cảnh báo rằng khả năng lây lan virus của một bệnh nhân sau khi nhiễm COVID-19 có thể kéo dài hơn ba tháng. Tuyên bố trên được bà Anna Popova - người đứng đầu Cơ quan Liên bang Giám sát việc bảo vệ người tiêu dùng và sức khỏe người dân Nga - đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới và số bệnh nhân tử vong ở nước này tăng mạnh. Bà Popova cho biết: "Theo những gì chúng tôi quan sát được, virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trong cơ thể người nhiễm trong 80 ngày, thậm chí hơn 100 ngày. Nghiên cứu mới nhất của chúng tôi đã cho thấy điều này. Và tất nhiên, sẽ không có bác sĩ nào gạch bỏ một bệnh nhân ra khỏi danh sách theo dõi của mình khi khỏi bệnh, vì những người này sẽ tiếp tục trở thành mối nguy hiểm với nguy cơ lây lan virus cho người khác".

Một nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại khu chăm sóc đặc biệt cho những người nhiễm COVID-19 ở Moscow, Nga - Ảnh: SPUTNIK Người đứng đầu Cơ quan Liên bang Giám sát việc bảo vệ người tiêu dùng và sức khỏe người dân Nga giải thích thêm rằng thời gian ủ bệnh là 14 ngày, có nghĩa các triệu chứng sẽ xuất hiện muộn nhất hai tuần sau khi nhiễm. Vì vậy, bà Popova cho rằng điều rất quan trọng nhất là những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm COVID-19 phải được theo dõi kĩ trong thời gian đó, để chắc chắn rằng họ có nhiễm virus hay không. Bà Popova nhấn mạnh thêm: "Nếu ai đó đã bị nhiễm bệnh, thì bác sĩ của họ sẽ xác định họ cần cách ly ở nhà trong bao lâu. Điều này không chỉ để ngăn họ không lây nhiễm cho người khác mà còn để họ có thời gian loại bỏ virus và phục hồi hoàn toàn".

Các bệnh nhân nhiễm COVID-19 phải được theo dõi kĩ - Ảnh: Internet Ngoài ra, RT đưa tin, trong suốt khoảng thời gian dịch bùng phát, những công dân Nga có kết quả xét nghiệm dương tính phải tuân theo các quy tắc cách ly nghiêm ngặt và bị giám sát thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động.Hiện tại, số ca nhiễm mới và số ca tử vong vì COVID-19 ở Nga đã gia tăng trong vài tuần qua, trong khi số người tiêm chủng đầy đủ ở Nga chưa đạt tới một nửa dân số ca nước. Bên cạnh đó, các nhà chức trách khuyến cáo những người nghi ngờ mình có thể bị nhiễm bệnh nên ở nhà và liên hệ với bác sĩ để quyết định xem có cần xét nghiệm hoặc cách ly hay không.

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