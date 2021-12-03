Nam Phi tuyên bố biến thể Omicron có nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với biến chủng Delta

Cơ quan y tế Nam Phi cho biết biến thể Omicron mới có nguy cơ tái nhiễm cao gấp 3 lần so với biến thể Delta và chủng Beta.

Trung tâm Mô hình hóa và Phân tích Dịch tễ Nam Phi (SACEMA) và Viện Các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NICD) nước này cho biết, phát hiện mới nhất đã cung cấp bằng chứng dịch tễ học về khả năng né miễn dịch của biến thể Omicron tránh lây nhiễm bệnh trước đó.

Theo Reuters đưa tin, nhà vi sinh học Anne von Gottberg tại NICD nói rằng Nam Phi đang chứng kiến ​​sự gia tăng số ca tái nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron. Cụ thể, Nam Phi đã báo cáo 11.535 trường hợp nhiễm mới trong ngày 2/12, tăng mạnh so với 312 ca vào 10 ngày trước đó. Đồng thời, NICD cùng với một mạng lưới các tổ chức y tế rộng lớn hơn thực hiện giải mã trình tự gene trên các mẫu và cho biết vào ngày 1/12, biến thể Omicron có thể né tránh một số khả năng miễn dịch và nhanh chóng trở thành biến thể thống trị tại nước này.

Nguy cơ tái nhiễm từ biến thể Omicron có thể cao gấp ba lần so với biến chủng Delta - Ảnh: Internet

Theo NICD, một phân tích dữ liệu giám sát định kỳ ở Nam Phi từ tháng 3/2020 đến ngày 27/11/2021 cho thấy nguy cơ tái nhiễm của Omicron cao hơn đáng kể so với các biến thể Beta và Delta trong đợt bùng phát thứ hai và thứ ba. Sự gia tăng các ca tái nhiễm thay vì lây nhiễm mới sẽ là một dấu hiệu cho thấy, chủng virus mới đã phát triển khả năng tránh được miễn dịch tự nhiên khỏi nhiễm bệnh trước đó.

Nam Phi ghi nhận 11.535 trường hợp nhiễm mới - Ảnh: Reuters

Phân tích dựa trên 2.796.982 người có kết quả xét nghiệm dương tính ít nhất 90 ngày trước ngày 27/11, trong số đó có 35.670 trường hợp bị nghi ngờ là tái nhiễm. Hiện tại, Nam Phi cũng có số ca COVID-19 hàng ngày tăng đột biến. Nước này ghi nhận 11.535 ca nhiễm mới vào 2/12, tăng so với 312 ca mười ngày trước.

Trong diễn biến liên quan, các chuyên gia của WHO nhắc lại lời kêu gọi các nước suy nghĩ lại về các lệnh cấm đi lại đối với miền Nam châu Phi bởi vì Omicron hiện đã được báo cáo ở gần hai chục quốc gia và nguồn gốc của nó vẫn chưa rõ ràng.

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