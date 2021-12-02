Tác dụng bất ngờ của vaccine đối với người nhiễm Omicron

Thế giới 02/12/2021 15:24

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết vaccine Covid-19 hiện có thể chống lại nguy cơ trở nặng khi nhiễm biến thể Omicron mới. Điều này cũng hiện hiệu quả hơn so với việc ban lệnh cấm toàn diện đối với các chuyến bay đến và đi từ miền nam châu Phi.

Theo Nypost đưa tin, bà Soumya Swaminathan, Trưởng nhóm khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết vaccine chính là "lá chắn" có thể có một số tác dụng bảo vệ. Bà chia sẻ: "Chúng tôi cần tìm hiểu liệu vắc xin có suy giảm khả năng bảo vệ hay không. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng vắc xin vẫn sẽ bảo vệ chống lại bệnh nghiêm trọng ở người nhiễm Omicron như với các biến thể khác". Đồng thời, WHO hy vọng sẽ có thêm thông tin về khả năng lây truyền của biến thể mới Omicron trong vài ngày tới.

Biến thể Omicron hiện được đưa vào vào nhóm "đáng lo ngại" và xếp hạng cao nhất về mức độ nguy hiểm của các biến thể. Bà Van Kerkhove chia sẻ thêm rằng biến thể Omicron có thể dễ lây truyền hơn biến thể Delta đang chiếm ưu thế. Giới chuyên môn hiện chưa biết liệu Omicron có khiến người bệnh trở nặng hơn hay không.

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Bà Soumya Swaminathan hiện là trưởng nhóm khoa học của WHO - Ảnh: Firstpost

Trong khi đó, nhóm cố vấn vắc xin của WHO sẽ họp vào tuần tới để xem xét dữ liệu về các liều vắc xin Covid-19 tăng cường. Bà Swaminathan không đưa ra ngày cụ thể nhưng cho biết cơ quan này sẽ đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng liều tăng cường.

Mike Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình Y tế khẩn cấp của WHO, nhắc lại sự phản đối của WHO với lệnh cấm toàn diện đối với các chuyến bay đến và đi từ miền nam châu Phi. Hiện lệnh cấm đã được nhiều quốc gia áp dụng. Nhưng WHO cho rằng giải pháp này sẽ không ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron.

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Vaccine sẽ giúp tránh khỏi nguy cơ trở nặng nghiêm trọng ở người nhiễm Omicron - Ảnh: Internet

Hiện nay, khoảng 20 nước trên thế giới đã phát hiện các ca nhiễm Omicron như Nam Phi, Bỉ, Hà Lan, Nhật, Hàn Quốc, Mỹ, Israel… Ngoài ra, WHO cũng khuyến cáo các quốc gia trên thế giới rằng vaccine vẫn sẽ hiệu quả trong việc ngăn ngừa tình trạng bệnh nặng và tử vong. Họ cũng khuyến khích mọi người nên đi tiêm chủng.

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Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố rằng dữ liệu về khả năng lây nhiễm của biến thể mới này sẽ có trong vòng vài ngày tới.

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