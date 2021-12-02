Chỉ trong 2 ngày, biến thể Omicron đã bao trùm lên Nam Phi: Số ca nhiễm mới tăng gấp đôi

Thế giới 02/12/2021 14:01

Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố rằng dữ liệu về khả năng lây nhiễm của biến thể mới này sẽ có trong vòng vài ngày tới.

Theo chia sẻ thông tin từ Reuters, vào ngày 1/12, biến thể Omicron đang nhanh chóng trở thành biến thể chiếm đa số ca nhiễm mới ở Nam Phi chỉ chưa đầy bốn tuần sau khi được phát hiện lần đầu tiên ở quốc gia này. Theo đó, số ca nhiễm mới được ghi nhận ở quốc gia này đã tăng gấp đôi chỉ từ ngày 30/11 sang ngày 1/12.

Theo báo cáo của Viện Quốc gia về Các bệnh Truyền nhiễm của Nam Phi (NICD), 74% tổng bộ gene virus trong số các bệnh nhân nhiễm bệnh mà cơ quan này giải mã vào tháng trước là của biến thể Omicron.

bien the Omicron
Biến thể Omicron đã xuất hiện ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới - Ảnh: REUTERS

Biến thể này lần đầu tiên được tìm thấy trong một mẫu xét nghiệm được lấy vào ngày 8/11 ở Gauteng, tỉnh đông dân nhất của Nam Phi. NICD dẫn chứng dữ liệu dịch tễ học ban đầu cho thấy biến thể Omicron có thể tránh được kháng thể từ vaccine, song các loại vaccine hiện hành vẫn có thể bảo vệ con người khỏi nguy cơ bị các triệu chứng nặng hoặc tử vong.

Cùng ngày, bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc kỹ thuật chương trình ứng phó khẩn cấp COVID-19 của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) tuyên bố rằng dữ liệu về khả năng lây nhiễm của biến thể mới này sẽ có trong vòng vài ngày tới.

bien the Omicron 1
 Omicron là biến thể đáng lo ngại - Ảnh: Internet

Ngoài ra, sự xuất hiện của Omicron cũng như thông tin cho rằng biến thể này có thể dễ lây lan hơn các biến thể trước đó đã gây sự hỗn loạn toàn cầu khi các quốc gia lần lượt áp đặt lệnh hạn chế đi lại với các nước châu Phi. Đồng thời, biến thể mới còn khiến thị trường tài chính khắp nơi chao đảo và làm dấy lên nỗi lo ngại rằng biến thể Omicron, cũng như các biện pháp phòng chống biến thể này, có thể cản trở sự phục hồi của nền kinh tế thế giới.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đặt tên cho biến thể SARS-CoV-2 mới là Omicron và phân loại là biến thể đáng lo ngại. Tuy nhiên, một số chuyên gia hy vọng rằng vaccine vẫn sẽ hiệu quả trong việc ngăn ngừa tình trạng bệnh nặng và tử vong. Họ cũng khuyến khích mọi người nên đi tiêm chủng.

Chuyên gia FDA đề xuất sử dụng thuốc Molnupiravir trong điều trị COVID-19, riêng đối tượng này thì tuyệt đối KHÔNG

Chuyên gia FDA đề xuất sử dụng thuốc Molnupiravir trong điều trị COVID-19, riêng đối tượng này thì tuyệt đối KHÔNG

Thuốc Molnupiravir do Merck phát triển là loại dược phẩm đầu tiên trong nhóm thuốc kháng virus thế hệ mới có hiệu quả đối với nhiều loại biến thể của virus SARS-COV-2 gây bệnh COVID-19.

Xem thêm
Từ khóa:   biến thể Omicron tiêm vaccine Nam Phi

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 4 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 28 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 6 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích