Chuyên gia FDA đề xuất sử dụng thuốc Molnupiravir trong điều trị COVID-19, riêng đối tượng này thì tuyệt đối KHÔNG

Thế giới 01/12/2021 10:05

Thuốc Molnupiravir do Merck phát triển là loại dược phẩm đầu tiên trong nhóm thuốc kháng virus thế hệ mới có hiệu quả đối với nhiều loại biến thể của virus SARS-COV-2 gây bệnh COVID-19.

Theo báo The New York Times (NYT), vào ngày 30/11, Hội đồng chuyên gia của Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) Mỹ đã thông qua khuyến nghị sử dụng thuốc điều trị COVID-19 của hãng dược phẩm Merck (Mỹ) dành cho các bệnh nhân cao tuổi hoặc có lý do dịch tễ dẫn tới nguy cơ bệnh trở nặng. Giới khoa học đã chứng minh rằng Molnupiravir cho thấy hiệu quả đáng kể trong việc làm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong ở các bệnh nhân mắc COVID-19, chủ yếu là những trường hợp nhiễm các biến thể Delta, Mu và Gamma. 

Ngoài ra, Merck đang lên kế hoạch nghiên cứu hiệu quả điều trị của Molnupiravir đối với các bệnh nhân nhiễm Omicron - biến thể mới nhất đang khiến thế giới quan ngại.

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Báo cáo sơ bộ của FDA xác nhận hiệu quả của thuốc Molnupiravir đối với bệnh nhân mắc COVID-19 ở thể nhẹ đến trung bình hoặc có nguy cơ nhập viện. Tuy nhiên, cơ quan này khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên sử dụng Molnupiravir, lưu ý rằng cho đến nay chưa có thử nghiệm lâm sàng nào đối với thuốc này ở thai phụ. Các thử nghiệm thuốc Molnupiravir thực hiện trên chuột và thỏ mang thai cho thấy khả năng thai nhi nhẹ cân và dị tật nếu mẹ dùng thuốc.

Theo FDA, những lợi ích tiềm năng của Molnupiravir nhỏ hơn mức độ rủi ro mà loại thuốc này có thể gây ra đối với những thai phụ mắc COVID-19. Báo cáo sơ bộ của FDA nêu rõ có những rủi ro đã biết và có thể chưa được biết tới ở phụ nữ mang thai hoặc cho con bú hay bệnh nhi.

Trong những tuần tới, FDA Mỹ cũng có thể sẽ xem xét và "bật đèn xanh" cho loại thuốc tương tự của hãng dược Pfizer với cái tên Paxlovid, được cho là có hiệu quả 89% trong giảm nguy cơ nhập viện và tử vong vì COVID-19.

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Từ khóa:   thuốc điều trị COVID-19 phụ nữ mang thai dịch bệnh Corona

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