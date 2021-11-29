Mới đây, lực sĩ Yuri Tolochko đã thông báo kết hôn với người vợ "búp bê tình dục" thứ hai. Cả hai đãkhoe những khoảnh khắc lãng mạn trong tuần trăng mật xa hoa.

Một vận động viên thể hình người Kazakhstan - Yuri Tolochko đã nổi tiếng sau khi kết hôn với một con búp bê tình dục. Mới đây, anh đã chia sẻ những hình ảnh vô cùng hạnh phúc bên cạnh người vợ Luna, búp bê tình dục thứ hai của mình. Cả hai đang tận hưởng tuần trăng mật sau khi cưới tại Bulgaria.

Theo chia sẻ thông tin từ Daily Star, thực ra đây là một chuyến đi công tác, nhưng họ đã kết hợp để hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Anh chia sẻ: "Tôi đã không có cơ hội để hưởng tuần trăng mật với Luna cho đến bây giờ. Đại dịch đã thay đổi kế hoạch của mọi người. Vậy nên, khi có cơ hội đến Bulgaria để làm việc, tôi rất vui vì có thể đưa Luna đi cùng mình".

Yuri Tolochko muốn cưới búp bê bằng silicon - Ảnh: IGNV

Chàng lực sĩ bộc bạch thêm: "Tôi không có cơ hội tận hưởng tuần trăng mật với Luna cho đến bây giờ. Đây là chuyến đi công tác, nhưng nó cũng lãng mạn đến nỗi tôi coi đây là một tuần trăng mật. Chúng tôi đã ở lại thủ đô Sofia khoảng một tuần và nó thật tuyệt vời. Chúng tôi đã gặp rất nhiều người trong thời gian làm việc và cũng đã đi ra ngoài nhà hàng và khách sạn để quan hệ tình dục".

Khác với lần trước, Yuri không trao nhẫn cho Luna bởi anh không muốn đi theo giống như hôn nhân với búp bê Margot trước đó.

Lực sĩ chăm sóc bạn gái búp bê như người thật - Ảnh: IGNV

Yuri tự nhận mình là pansexual (toàn tính luyến ái), có thể yêu "một nhân vật, một hình ảnh, một linh hồn hoặc con người". Lực sĩ này thừa nhận anh ta muốn trải nghiệm cuộc sống với nhiều kiểu người yêu khác nhau.

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