Cô cho hay: “Trước khi độc thân, tôi đã hẹn hò với những anh chàng nói rằng, 'Ồ, tôi muốn có một mối quan hệ nghiêm túc'. Song, sau khoảng thời gian cả bạn và người ấy đã quan hệ tình dục , họ sẽ bất ngờ rời đi. Đó là một hành động khiến tâm trạng của tôi đau đớn và tôi đã phải trải qua rất nhiều". Hiện tại, cô chia sẻ "hành trình độc thân" thông qua các video ngắn trên TikTok và thu hút được hàng trăm nghìn lượt xem.

Vào năm 22 tuổi, Taylor Powell nhận ra những lần hẹn hò của mình không như mong muốn. Cô ấy đã chán ngấy với văn hóa giao tiếp trên các ứng dụng hẹn hò. Vì vậy, để tập trung vào bản thân và thoát khỏi những mối tình không như mong muốn, cô quyết định bắt đầu cuộc sống độc thân .

Cô cho biết: "Phụ nữ ngày càng ý thức về sự đồng thuận, nhu cầu cá nhân, muốn tập trung cho chính mình. Tôi nghĩ điều này rất tốt. Đây là thay đổi lớn nhất mà tôi từng thấy suốt 20 năm làm việc trị liệu, nghiên cứu về tình dục. Ngày nay, chúng ta phải tiếp nhận quá nhiều luồng thông tin, xu hướng và chẳng biết phải làm gì với nó. Vì thế, nhiều người chọn cách 'đóng cửa' trái tim".

Cyndi Darnell, nhà tình dục học lâm sàng, nhà trị liệu và cố vấn cho các cặp vợ chồng được chứng nhận ở New York, đã cho biết quan điểm từ bỏ việc hẹn hò của phụ nữ cho thấy "dấu hiệu của thời đại".

Chuyên gia chia sẻ thêm về việc phụ nữ thay đổi lối sống của mình: "Họ cho rằng mình chưa đủ cảm xúc để xử lý những mối quan hệ đó. Nhiều người muốn gặp gỡ, quan hệ tình dục với những đối tượng gợi sự kết nối, thay vì chỉ là thể xác như những chuyện tình một đêm. Song, họ vẫn có thể vừa hẹn hò, vừa xây dựng mối quan hệ lành mạnh với chính mình". Và cô ấy tin rằng độc thân là một lựa chọn cho một số người.

Chuyên gia về tình dục học Cyndi Darnell - Ảnh: SCPM

Powell nói rằng cô ấy cũng nhận thấy sự quan tâm đến việc độc thân như một phương pháp chăm sóc sức khỏe đã tăng lên đáng kể.

Cô bộc bạch: "Rất nhiều phụ nữ đang nhận ra rằng bản thân thà duy trì sự yên bình và đơn độc mà cuộc sống độc thân mang lại. Hơn là có ai đó tự nhận là nghiêm túc nhưng không thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Nếu bạn thấy mối quan hệ của mình không đem lại hạnh phúc, bạn có thể giành lại quyền kiểm soát bằng việc dừng hẹn hò”.

Đồng thời, nhiều người khác cũng chia sẻ về chủ đề sống độc thân. Đa số đều không muốn bị đau khổ vì tình yêu, hoặc nhận ra mình không phù hợp với văn hóa "tình một đêm".

Lựa chọn cuộc sống độc thân có thể mang lại sức mạnh cho những phụ nữ không cảm thấy thoải mái với văn hóa 'tình dục' - Ảnh: SCPM

Hãy chắc chắn rằng cuộc sống độc thân chính là điều mà bạn đang hướng tới và mong muốn. Chuyên gia Darnell khuyên rằng bạn hãy đảm bảo rằng "bạn đang sẵn sàng lựa chọn nó" hoặc nó mang lại "điều gì đó thật ý nghĩa đối với bạn".

Bước tiếp theo là xác định ý nghĩa của độc thân đối với bạn. Tiến sĩ Megan Fleming, nhà tâm lý học lâm sàng ở New York (Mỹ) cho biết: "Đối với một số người, độc thân nghĩa là không quan hệ tình dục xuyên suốt với người khác. Đối với một số người, nó có thể có nghĩa là không hôn, không chạm vào. Khi chúng ta nghĩ về việc hình thành thói quen, thậm chí 21 đến 30 ngày có lẽ là rất quan trọng để bạn có thể quan sát và nhận thấy tác động của trải nghiệm này".

Tiến sĩ Megan Fleming chuyên về liệu pháp tình dục - Ảnh: SCPM

Tiến sĩ Megan Fleming cũng đồng ý rằng lối sống độc thân có thể đem lại trải nghiệm "thay đổi cuộc sống". Cụ thể là bạn sẽ không bị ai làm phiền và dễ dàng khám phá bản thân của mình nhiều hơn.

"Trước khi bắt đầu một mối quan hệ, trải nghiệm không hẹn hò, không tình dục có thể giúp bạn hiểu rõ hơn vai trò của tình yêu và tình dục, khám phá bản thân trước khi tìm được đối tượng phù hợp", bà nói.

Đồng thời, nếu bạn muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ chuyên gia, cô nói: "Nếu bạn đang muốn tìm hiểu thêm về tình dục, cơ thể hoặc khoái cảm của mình, bạn nên làm việc với một huấn luyện viên hoặc nhà trị liệu tình dục. Và bạn hoàn toàn không có gì phải xấu hổ khi tìm kiếm sự giúp đỡ này".