WHO chính thức đặt tên cho chủng COVID-19 mới là 'Omicron', phân loại đây là một 'biến thể đáng quan tâm'

Thế giới 29/11/2021 10:45

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cơ quan này đã đặt cho biến thể B.1.1.529 tên gọi Omicron và đã phân loại đây là "biến thể đáng quan tâm'.

Khi các quốc gia trên thế giới đang có những chính sách, những biện pháp phòng ngừa đối với chủng COVID-19 mới xuất hiện, Nhóm tư vấn kỹ thuật về sự tiến hóa của vi rút SARS-CoV-2 (TAG-VE) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức đặt tên cho nó là Omicron và phân loại đây là "biến thể đáng quan tâm". Được các chuyên gia chăm sóc sức khỏe mệnh danh là 'siêu chủng', B.1.1.529 có hơn 30 đột biến nhiều hơn bất kỳ biến thể nào khác và nhiều gấp đôi so với biến thể Delta.

Biến thể Omicron (B.1.1.529) lần đầu tiên được báo cáo cho WHO từ Nam Phi vào ngày 24//11. Tình hình dịch tễ học ở Nam Phi, trong những tuần gần đây, các ca nhiễm đã tăng mạnh, trùng với việc phát hiện biến thể Omicron. Ca nhiễm Omicron đầu tiên được xác nhận là từ mẫu bệnh phẩm được thu thập vào hôm 9/11.

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WHO đã yêu cầu các quốc gia trên thế giới cần tăng cường các nỗ lực giám sát và giải trình để hiểu rõ hơn về các biến thể SARS-CoV-2 đang xuất hiện. Các quốc gia cũng cần gửi trình tự bộ gen hoàn chỉnh và siêu dữ liệu liên quan đến cơ sở dữ liệu có sẵn công khai, chẳng hạn như GISAID. Đồng thời, việc báo cáo các trường hợp, cụm ban đầu liên quan đến nhiễm VOC cho WHO thông qua cơ chế IHR.

Cho đến nay, các ca nhiễm liên quan đến chủng vi khuẩn mới đã được báo cáo từ Botswana, Nam Phi, Hồng Kông, Bỉ và Israel. 

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Mặc dù mức độ lây lan của biến thể mới vẫn chưa rõ ràng, các quốc gia trên thế giới đang cấm các chuyến bay từ châu Phi.

Hoa Kỳ, Canada, Nga, Brazil, Ả Rập Xê Út, Úc và một loạt các quốc gia khác đã tham gia Liên minh châu Âu trong việc hạn chế việc đi lại của du khách từ khu vực đó. Tổng thống Mỹ Biden cho biết bắt đầu từ 29/11, chính quyền của ông sẽ hạn chế việc đi lại bằng đường hàng không từ Nam Phi, Botswana , Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique và Malawi như một biện pháp đề phòng nhằm ngăn chặn biến thể Omicron mới được phát hiện của coronavirus lây lan vào Hoa Kỳ.

Vương quốc Anh thông báo sẽ tạm ngừng các chuyến bay từ Nam Phi, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho và Eswatini. Nhật Bản đã thắt chặt kiểm soát biên giới đối với du khách từ sáu quốc gia tương tự, đưa vào kiểm soát 10 ngày bắt đầu từ 12 giờ sáng 27/11. Ai Cập, Singapore, Malaysia, Dubai, Ả Rập Saudi và Jordan cũng đã công bố các hạn chế đối với bảy quốc gia.

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Từ khóa:   chủng COVID-19 mới biến thể Omicron SARS-CoV-2

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