Vaccine chống biến chủng Omicron có thể sẽ ra mắt vào đầu năm 2022

Thế giới 29/11/2021 09:45

Giám đốc Y tế của Moderna - Paul Burton cho biết rằng nhà sản xuất vắc xin có thể tung ra một loại vắc xin được cải cách chống lại biến thể Omicron vào đầu năm 2022.

Biến thể Omicron đã được Tổ chức Y tế Thế giới phân loại là một "biến thể quan tâm", có nghĩa là nó dễ lây lan hơn, độc hại hơn hoặc có kỹ năng hơn trong việc trốn tránh các biện pháp y tế công cộng, vắc xin và phương pháp điều trị. Được biết, biến thể này chứa hơn 30 đột biến protein gai cho phép virus xâm nhập vào cơ thể. Các quan chức đã cảnh báo rằng nhiều đột biến trong số này có thể dẫn đến tăng sức đề kháng kháng thể và khả năng lây truyền, điều này có thể hạn chế hiệu quả của vắc xin phòng Covid hiện có. 

Trong chươngtrình Andrew Marr Show, Giám đốc Y tế của Moderna - Paul Burton cho biết: "Chúng ta nên biết về khả năng của vắc xin hiện tại để cung cấp sự bảo vệ trong vài tuần tới, nhưng điều đáng chú ý về vắc xin MRNA, nền tảng Moderna là chúng ta có thể phát triển rất nhanh. Nếu chúng ta phải tạo ra một loại vắc xin hoàn toàn mới, tôi nghĩ rằng đó sẽ có vào đầu năm 2022 trước khi nó được sản xuất với số lượng lớn".

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Nhà sản xuất vắc xin có thể tung ra một loại vắc xin được cải cách chống lại biến thể Omicron vào đầu năm tới - Ảnh: Internet

Nhà sản xuất vắc xin Morderna đã huy động hàng trăm công nhân bắt đầu từ sáng sớm thứ Năm, vào Lễ Tạ ơn, để bắt đầu nghiên cứu biến thể mới. Tuy nhiên, ông cho rằng những người chưa được tiêm chủng nên tiêm vắc xin hoặc tiêm mũi tăng cường nếu đủ điều kiện. Burton cho hay: "Vắc xin hiện tại có thể cung cấp một số bảo vệ, tùy thuộc vào việc một người được tiêm bao lâu".

Không chỉ Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca và Novavax cũng khẳng định sẽ điều chỉnh công thức để chống lại biến chủng mới.

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Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bằng chứng sơ bộ cho thấy nguy cơ tái nhiễm Omicron cao hơn so với các biến thể gây lo ngại khác.

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