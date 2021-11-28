Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bằng chứng sơ bộ cho thấy nguy cơ tái nhiễm Omicron cao hơn so với các biến thể gây lo ngại khác.

Theo trang NBC đưa tin, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết số lượng các ca mắc biến thể mới Omicron dường như đang tăng lên tại hầu hết các tỉnh ở Nam Phi. Cụ thể, các nhà khoa học lo ngại khi số lượng đột biến cao của Omicron ở mức trên 30 biến thể ở protein gai. Ngoài ra, biến thể này lây lan nhanh chóng trong giới trẻ ở Gauteng, tỉnh đông dân nhất cả nước.

Theo Bộ trưởng Phaahla, Nam Phi đã chứng kiến ​​sự gia tăng các ca bệnh theo cấp số nhân trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 ngày. Vật nên, các quan chức này cảnh báo, biến thể mới dường như đang thúc đẩy sự bùng phát Covid-19.

Dù số ca nhiễm Omicron được phát hiện chưa lớn nhưng các bác sĩ ghi nhận nhiều người bệnh còn trẻ - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ, các ca nhiễm được ghi nhận ở Bỉ, Hong Kong (Trung Quốc) và Israel đều trở về từ nam châu Phi. Bên cạnh đó, WHO đã xếp Omicron vào nhóm biến thể gây lo ngại. Theo định nghĩa của WHO, một biến thể gây lo ngại phải có một hoặc nhiều thay đổi ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Trong những thay đổi đó có sự gia tăng khả năng lây truyền và độc lực (mức độ nghiêm trọng của bệnh).

Khi tiếp tục nghiên cứu về biến thể này, các chuyên gia cho rằng các quốc gia nên thận trọng. Nhà dịch tễ học tại Harvard (Mỹ) - Tiến sĩ Bill Hanage đã đánh giá: "Mối quan tâm chính là biến thể này dường như có thể lây lan như Delta và có một số lượng lớn các đột biến trong protein gai. Điều này làm dấy lên lo ngại Omicron có thể tránh né khả năng miễn dịch do vắc xin tạo ra".

Giới chuyên môn bày tỏ lo ngại về biến thể Omicron - Ảnh: AS

Hiện tại, một số quốc gia cho biết họ đã tìm thấy các trường hợp của B.1.1.529, hiện được đặt tên là Omicron. Các ca nhiễm được ghi nhận ở Bỉ, Hong Kong (Trung Quốc) và Israel đều trở về từ nam châu Phi.

Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có sức tàn phá lớn và nguy hiểm khó lường như virus Ebola Các biến thể của virus SARS-CoV-2 càng về sau càng nguy hiểm hơn. Biến thể Delta nguy hiểm hơn nhiều so với chủng virus gốc xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc).

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