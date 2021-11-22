Bị tai nạn dẫn đến tử vong, người đàn ông bất ngờ 'sống dậy' sau 6 tiếng ở trong phòng lạnh nhà xác

Thế giới 22/11/2021 16:28

Một người đàn ông đã khiến người thân bị sốc khi họ phát hiện thấy anh vẫn còn thở sau một đêm nằm trong phòng lạnh nhà xác

Mới đây, The Sun đưa tin, một câu chuyện hy hữu được bàn tán xôn xao trên truyền thông và mạng xã hội ở Ấn Độ. Cụ thể, Srikesh Kumar (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) đã khiến người thân bị sốc khi họ phát hiện thấy anh vẫn còn thở sau một đêm nằm trong phòng lạnh nhà xác.

Trước đó, Kumar được đưa tới một trung tâm y tế tư nhân tại địa phương trong tình trạng bị thương nghiêm trọng do bị xe máy đâm trong một vụ tai nạn. Các bác sĩ kết luận người này đã chết khi nhập viện. Sau đó, thi thể của người đàn ông 40 tuổi được đặt trong tủ đông lạnh của nhà xác trong khoảng thời gian 6 tiếng đồng hồ và chờ các thành viên trong gia đình đến ký giấy đồng ý khám nghiệm tử thi.

cau chuyen hy huu
Người đàn ông trở về từ cõi chết - Ảnh: The Sun

Theo chia sẻ của người thân, lúc phát hiện bệnh nhân vẫn còn thở, chị dâu của Srikesh là Madhu Bala nhận thấy tay chân anh vẫn cử động. Giám đốc y tế bệnh viện Moradabad, bác sĩ Shiv Singh, cho biết: "Nhân viên y tế cấp cứu đã nhìn thấy bệnh nhân lúc 3 giờ sáng và không có nhịp tim. Anh ấy đã khám cho người này nhiều lần. Sau đó, anh ta được tuyên bố là đã chết nhưng vào buổi sáng, một đội cảnh sát và gia đình anh ta đã phát hiện anh ta còn sống. Một cuộc điều tra đã được triển khai. Ưu tiên của chúng tôi bây giờ là cứu lấy mạng sống của bệnh nhân trước tiên".

cau chuyen hy huu 1
Người đàn ông 40 tuổi sống dạy trong phòng đông lạnh của nhà xác trong khoảng thời gian 6 tiếng đồng hồ - Ảnh: Internet

Srikesh hiện đang được điều trị tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe ở Meerut, nơi tình trạng của anh được cho là đã cải thiện nhưng anh vẫn bất tỉnh. Các bác sĩ cho biết đây “đúng là một phép màu”.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra để xác định tại sau các bác sĩ lại nhầm lẫn khi tuyên bố nạn nhân tử vong.

Người đàn ông bị cấm cửa tại các nhà hàng buffet vì ăn quá nhiều

Người đàn ông bị cấm cửa tại các nhà hàng buffet vì ăn quá nhiều

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã bị cấm vào nhà hàng ăn buffet sau khi chủ quán phàn nàn vì ăn quá nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   câu chuyện hy hữu sự việc bất ngờ người đàn ông sống lại

TIN MỚI NHẤT

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 2 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 7 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 7 giờ 59 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích