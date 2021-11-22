Một người đàn ông đã khiến người thân bị sốc khi họ phát hiện thấy anh vẫn còn thở sau một đêm nằm trong phòng lạnh nhà xác

Mới đây, The Sun đưa tin, một câu chuyện hy hữu được bàn tán xôn xao trên truyền thông và mạng xã hội ở Ấn Độ. Cụ thể, Srikesh Kumar (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) đã khiến người thân bị sốc khi họ phát hiện thấy anh vẫn còn thở sau một đêm nằm trong phòng lạnh nhà xác.

Trước đó, Kumar được đưa tới một trung tâm y tế tư nhân tại địa phương trong tình trạng bị thương nghiêm trọng do bị xe máy đâm trong một vụ tai nạn. Các bác sĩ kết luận người này đã chết khi nhập viện. Sau đó, thi thể của người đàn ông 40 tuổi được đặt trong tủ đông lạnh của nhà xác trong khoảng thời gian 6 tiếng đồng hồ và chờ các thành viên trong gia đình đến ký giấy đồng ý khám nghiệm tử thi.

Người đàn ông trở về từ cõi chết - Ảnh: The Sun

Theo chia sẻ của người thân, lúc phát hiện bệnh nhân vẫn còn thở, chị dâu của Srikesh là Madhu Bala nhận thấy tay chân anh vẫn cử động. Giám đốc y tế bệnh viện Moradabad, bác sĩ Shiv Singh, cho biết: "Nhân viên y tế cấp cứu đã nhìn thấy bệnh nhân lúc 3 giờ sáng và không có nhịp tim. Anh ấy đã khám cho người này nhiều lần. Sau đó, anh ta được tuyên bố là đã chết nhưng vào buổi sáng, một đội cảnh sát và gia đình anh ta đã phát hiện anh ta còn sống. Một cuộc điều tra đã được triển khai. Ưu tiên của chúng tôi bây giờ là cứu lấy mạng sống của bệnh nhân trước tiên".

Người đàn ông 40 tuổi sống dạy trong phòng đông lạnh của nhà xác trong khoảng thời gian 6 tiếng đồng hồ - Ảnh: Internet

Srikesh hiện đang được điều trị tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe ở Meerut, nơi tình trạng của anh được cho là đã cải thiện nhưng anh vẫn bất tỉnh. Các bác sĩ cho biết đây “đúng là một phép màu”.

Hiện tại, cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra để xác định tại sau các bác sĩ lại nhầm lẫn khi tuyên bố nạn nhân tử vong.

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