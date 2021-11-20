Người đàn ông bị cấm cửa tại các nhà hàng buffet vì ăn quá nhiều

Thế giới 20/11/2021 13:38

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã bị cấm vào nhà hàng ăn buffet sau khi chủ quán phàn nàn vì ăn quá nhiều.

Theo BBC đưa tin, người đàn ông họ Khang cho biết anh bị cấm đến nhà hàng Buffet BBQ Hải sản Handani ở thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, sau hai bữa ăn. Lý do là người đàn ông này ăn quán nhiều thức ăn tại nhà hàng buffet. Cụ thể, anh đã ăn hết 1,5 kg chân giò trong bữa đầu tiên và 3,5-4 kg tôm trong bữa thứ hai.

Anh Khang nói nhà hàng phân biệt đối xử với những người có thể ăn nhiều. Anh khẳng định anh không lãng phí chút thức ăn nào: "Tôi có thể ăn nhiều, đấy là lỗi lầm phải không?"

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Thực khách họ Khang đã bị cấm vào nhà hàng buffet - Ảnh: Indiannews

Song, chủ nhà hàng - ông Uông cho hay: "Mỗi lần anh ta đến đây, tôi mất vài trăm nhân dân tệ. Anh ta có thể uống tới 20-30 chai sữa đậu nành, ăn hết cả khay chân giò. Mọi người lấy kẹp gắp tôm, còn anh ta bê cả khay để lấy tất cả".

Theo BBC, chuyện nhà hàng ở thành phố Trường Sa cấm cửa thực khách ăn nhiều được dư luận Trung Quốc quan tâm trên mạng xã hội Weibo. Vụ việc này đã chia ra hai luồn ý kiến trái chiều. Nhiều người thấy tội nghiệp cho chủ nhà hàng, và cũng không ít người cho rằng không nên đề biển nhà hàng buffet nếu cơ sở kinh doanh không kham nổi mức tiêu thụ của thực khách.

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Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi người dân đấu tranh chống lãng phí thực phẩm - Ảnh: Internet

Vào năm ngoái, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi người dân đấu tranh chống lãng phí thực phẩm. The Guardian đưa tin, Chủ tịch Tập phát biểu vào tháng 8 năm ngoái: "Lãng phí là điều đáng xấu hổ và tiết kiệm là điều đáng trân trọng".

Trong chiến dịch mang tên "Chiến dịch Đĩa trống", chính quyền địa phương năm ngoái đã đưa ra các biện pháp để giảm lãng phí, bao gồm khuyến khích các cửa hàng ăn uống hạn chế số lượng món ăn ít hơn số lượng thực khách trong nhóm.

Vào tháng 4, Trung Quốc đã chính thức thông qua luật mới chống lãng phí thực phẩm, cấm thức ăn thừa và hạn chế hoạt động của những ngôi sao mạng chuyên về ăn uống, các video thể loại này.

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Từ khóa:   thức ăn câu chuyện hy hữu Trung Quốc

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