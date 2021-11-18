Cô giáo quát mắng, thẳng tay tát vào mặt học sinh 'bôm bốp' trước cả lớp chỉ vì một lý do này

Thế giới 18/11/2021 11:32

Một đoạn video ghi lại sự việc dạy dỗ học sinh, nhưng phản giáo dục được chia sẻ chóng mặt và gây phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Vào ngày 16/11, trong video đang lan truyền trên mạng xã hội, nữ giáo viên họ Trần tại một trường tiểu học ở huyện Kim Đường, tỉnh Tứ Xuyên tát liên tiếp vào mặt học sinh trước cả lớp chỉ vì cô bé trả lời sai câu hỏi. Có thể thấy trong đoạn video, không chỉ thẳng tay tát vào mặt, nữ giáo viên này còn quát mắng học sinh. Trước hành vi của cô giáo, bé gái lúc đó chỉ biết đừng im chịu trận.

Người thân của bé gái cho biết, nữ giáo viên họ Trần đã tìm gặp bố mẹ cô bé để nhận lỗi vì quá nóng giận nên có hành động như vậy. Song, phụ huynh bé gái không chấp nhận lời xin lỗi này.

Liên quan tới vụ việc gây bức xúc dư luận, Sở Giáo dục huyện Kim Đường đã đăng tải thông báo, cho hay, đã tiến hành phê bình, kỷ luật, chuyển công tác với cô Trần. Đồng thời, Sở cũng giáng chức hiệu trưởng và phó hiệu trưởng ngôi trường để xảy ra vụ việc. 

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Hành động phản giáo dục của nữ giáo viên - Ảnh: chụp màn hình

Cũng xảy ra một trường hợp dạy học sinh phản giáo dục khác, vụ việc một nữ sinh khác tại Tứ Xuyên bị giáo viên phạt squat 300 lần đến tàn tật vĩnh viễn chỉ vì phát hiện túi đồ ăn vặt trên giường của nữ sinh. Dù phủ nhận túi đồ vặt đó là của mình và nói rằng chân đang bị thương, thế nhưng nữ sinh này vẫn bị buộc phải thực hiện 150 squat đến thương tích.

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Từ khóa:   đánh học sinh nữ giáo viên phản giáo dục

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