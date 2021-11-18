Nóng: Cặp đôi 'Senorita' chia tay sau 2 năm hẹn hò nồng nhiệt, chi tiết 'LẠ' khiến nhiều người tò mò

Thế giới 18/11/2021 10:47

Vào tối qua, ngày 17/11 (theo giờ Mỹ), cặp đôi ca sĩ đình đám Shawn Mendes và Camila Cabello đã chính thức chia tay sau 2 năm hẹn hò. 

Theo Hollywood Life, vào tối qua, ngày 17/11 (theo giờ Mỹ), cặp đôi ca sĩ đình đám Shawn Mendes và Camila Cabello đã chính thức chia tay sau 2 năm hẹn hò. Hiện dân tình đang vô cùng bàng hoàng và ngỡ ngàng vì thông tin quá đỗi đột ngột.

 "Xin chào tất cả mọi người. Chúng tôi quyết định sẽ chấm dứt mối quan hệ hẹn hò tại đây nhưng tình cảm đơn thuần dành cho đối phương vẫn còn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã bắt đầu mối quan hệ với tư cách là những người bạn thân và sẽ tiếp tục như vậy. Thực lòng chúng tôi vô cùng cảm kích vì sự ủng hộ của mọi người từ những ngày đầu tiên và tới mãi sau này" - người đại diện của 2 bên chia sẻ trên Instagram.

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Shawn Mendes và Camila Cabello - Ảnh: Internet

Hiện, lý do chia tay của cắp "tiên đồng ngọc nữ" này vẫn là dấu hỏi khiến nhiều người xôn xao. Được biết, vào dịp Halloween vừa qua, Camila vẫn chia sẻ hình ảnh cặp đôi rủ nhau hoá trang. Trước đó, vào ngày 4/7, cả hai cùng đi du lịch kỷ niệm tròn 2 năm yêu nhau.

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Cặp đôi rủ nhau hoá trang trong ngày Halloween - Ảnh: Instagram

Đặc biệt, cặp đôi chia tay trong khi vẫn khẳng định tình cảm với đối phương vẫn còn mãnh liệt, dân tình lại càng cảm thấy khó hiểu hơn. Có người cho rằng, giữa Shawn và Camila giờ chỉ còn đơn thuần là tình cảm cảm thông, tình bạn giữa 2 người với nhau. 

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Từ khóa:   Shawn Mendes và Camila Cabello senorita sao Hollywood

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