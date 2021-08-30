Người đàn ông lập tức được chôn 1 ngày sau khi chết và bức ảnh tố cáo mối quan hệ đáng xấu hỗ giữa bố và con dâu

Thế giới 30/08/2021 07:00

Một người đàn ông bị bố ruột và vợ giết bằng điện giật. Tuy nhiên, chính bức ảnh chụp nạn nhân khi chết đã tố cáo mối quan hệ mập mờ giữa họ.

Theo IBTimes, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra vào ngày 25/4/2021 tại thị trấn Aaskandra, tiểu bang Rajathan, Ấn Độ. Nghi phạm trong vụ việc là ông Mukesh Kumar đã nhẫn tâm ra tay sát hại con mình là Heera Lal. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc người đàn ông này và con dâu Parle có quan hệ mập mờ. Cả hai đã lên kế hoạch giết Heera Lal bằng cách cho anh uống một ly nước chanh có chứa thuốc ngủ. Sau đó, cả hai dùng dây điện dí vào cơ thể khiến nạn nhân chết luôn trong giấc ngủ sâu.  Ngay sáng hôm sau, ông Kumar đã gấp rút tổ chức tang lễ và chôn cất con trai hòng xóa đi mọi dấu vết.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng nhưng cặp đôi này lại không ngờ rằng tội ác của mình đã bị bại lộ chỉ qua vài bức ảnh chụp nạn nhân khi qua đời. Theo đó, một người anh họ của Lal đã chụp vài bức ảnh của em trai khi cậu ấy chết như một nghi lễ trước khi chôn cất.

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Ông Kumar (phải) và con dâu tại đồn cảnh sát. Mối quan hệ bất chính của cả hai đã gây ra cái chết của anh Lal - Ảnh:  IBTimes

Tuy nhiên, khi xem lại, người này phát hiện ra nhiều chi tiết đáng nghi, nhất là trên cơ thể của cậu em có bết bỏng. Ngày 6/5, người anh họ này sau đó đã mang theo số ảnh và tìm đến đồn cảnh sát để trình bày mọi ngờ vực của mình.

Phần mộ của Heera Lal được đào lên sau đó, đồng thời phía cảnh sát cũng nghi ngờ chính Parle là người ra tay giết chồng. Người phụ nữ được triệu tập và lấy lời khai ở một phòng giam biệt lập. Trước những lời tra hỏi, người vợ đã cúi đầu nhận tội.

Parle cho biết chồng cô là người nghiện rượu, vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Hôn nhân không hạnh phúc đã khiến cô tìm nơi an ủi nơi bố chồng. Theo cô kể, ông Kumar thậm chí còn giúp đỡ con dâu giết chết con trai ruột của mình. Cảnh sát sau đó đã tiến hành bắt giữ người phụ nữ này và ông Kumar

Hiện tại, vụ án vẫn trong quá trình xét xử.

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Từ khóa:   Ấn Độ kế hoạch giết chồng điện giật

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